Scaloni recuerda su pique con Beckham cuando era jugador del Deportivo.

La selección argentina realizó la semana pasada varios entrenamientos en Miami. Allí se reencontraron Leo Scaloni, entrenador de Argentina, y David Beckham, dueño del Inter Miami.

El argentino fue preguntado en una entrevista sobre este reencuentro varios años después de que ambos protagonizaran un pique durante la celebración de un Real Madrid - Deportivo.

"La culpa fue mía. Era un partido donde nos jugábamos las primeras posiciones y nos marcaron a un minuto y medio para el final en el Bernabéu. Del enfado buscas donde no hay y realmente no venía a cuento. Fue un momento que quedó marcado por lo que él generaba como jugador. Veinte años después te das cuenta de que el equivocado era yo".

Pero el tiempo cura heridas y Scaloni confesaba en esta última entrevista que todo había quedado ahí y que con los años se habían hecho una foto y el trato había sido muy correcto.

El argentino reconoció que fue una época "en la que competíamos mucho contra ellos e incluso les ganamos partidos importantes como la final de Copa en el Bernabéu. El Dépor era un equipo de mucha calidad y yo era de los que metía trabajo porque no tenía calidad para jugar allí. A veces como en este caso me pasaba y con el tiempo uno va mejorando".

Todo sucedió en un partido en diciembre de 2003

El choque al que hace referencia el ídolo del deportivismo es un Real Madrid - Deportivo de la temporada 2003-2004 de la jornada 16. El choque fue intenso y Ronaldo adelantó al Real Madrid en el minuto 44, Pandiani igualó en el minuto 64 y Raúl decantó el partido en el minuto 85.

El pique entre Scaloni y Beckham fue intenso. Los dos se revolcaron en el suelo y con una cartulina amarilla para cada uno.

Ambas frentes se juntaron y saltaron chispas. El término del encuentro no calmó los ánimos y Beckham declaró: "No sabía que Scaloni era argentino, ahora ya sé que es otro argentino al que no le gusto".

El argentino también habló nada más terminar el choque. "Me ofreció la mano pero no se la di porque fue un gesto falso. Luego me miró y se tocó los genitales".