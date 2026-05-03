Ainhoa Marín, muy cerca de fichar por la Real Sociedad

Meses movidos los que tiene por delante el Dépor Abanca. Tras el anuncio de la salida de Fran Alonso, comienza el momento de planificar la plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto blanquiazul volverá a jugar en la máxima categoría tras lograr la permanencia pero podría perder piezas importantes.

Una de ellas es Ainhoa Marín. La catalana, con contrato hasta 2028, cuenta con una importante oferta de la Real Sociedad que, salvo gran sorpresa, provocará su salida de A Coruña. Y es que algunos contratos dentro de la plantilla blanquiazul están condicionados por objetivos deportivos.

Se trata de una futbolista fundamental y la que más minutos acumula en toda la Liga Iberdrola. Llegó al conjunto blanquiazul en verano de 2021 y desde el primer momento se convirtió en una jugadora clave tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su gol ante el Cacereño provocó que las coruñesas regresaran a la Liga Iberdrola.

Ainhoa apostaría de esta forma por un proyecto como el de la Real Sociedad, un equipo que es tercero en estos momentos y que está a solo dos puntos del Real Madrid. El Dépor tendrá que rearmarse en este mercado veraniego tras una temporada en la que se ha quedado lejos del objetivo de estar entre las ocho primeras.

El Dépor ya se mueve en el mercado

La dirección deportiva ya trabaja en varios nombres para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Eva Alonso, central del Levante femenino, llegará al conjunto blanquiazul. No será la única jugadora del conjunto valenciano que aterrizará en A Coruña este verano.