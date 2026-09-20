El Concello de A Coruña eleva a 450.000 euros sus ayudas a los clubes deportivos

El Ayuntamiento de A Coruña destinará este año 450.000 euros al apoyo de la actividad de las entidades deportivas sin ánimo de lucro de la ciudad, lo que supone un incremento de 50.000 euros respecto a la anterior convocatoria. La resolución definitiva distribuye la totalidad de los fondos entre las tres líneas de ayudas previstas y permitirá apoyar el trabajo de 117 entidades deportivas coruñesas.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que este aumento presupuestario "reafirma el compromiso del Gobierno municipal con el deporte como una herramienta de bienestar, inclusión, educación y proyección para nuestra ciudad". "Detrás de cada club, de cada escuela deportiva y de cada competición hay personas que hacen posible que A Coruña sea una ciudad cada vez más activa, saludable y cohesionada", señaló.

La primera de las líneas de la convocatoria, dotada con 150.000 euros, está destinada al fomento de la actividad deportiva federada, a las escuelas deportivas y a los proyectos de promoción de la práctica física a lo largo de todo el año. Entre las iniciativas beneficiarias figuran competiciones de fútbol, baloncesto, hockey, natación, triatlón, ajedrez, judo, taekwondo o actividades subacuáticas, además de proyectos inclusivos como las escuelas de fútbol para personas con diversidad funcional de la Fundación RC Deportivo, la formación de pádel para personas sordas o programas de judo y psicomotricidad adaptada.

La segunda línea, dotada con 250.000 euros, permitirá la celebración de eventos ya plenamente consolidados dentro del calendario deportivo coruñés. Entre ellos se encuentran la LXXXV Travesía a la Ensenada de San Amaro, la LIV Travesía a Nado al Dique Barrié de la Maza, el Rallye Rías Altas Histórico, la carrera San Silvestre, el Trofeo Ciudad de A Coruña de salto de obstáculos, el Ecorallye A Coruña, el Torneo Waterpolo Ciudad de A Coruña o la Semana de Vela Ciudad de A Coruña.

La convocatoria también apoya nuevas propuestas y campeonatos autonómicos y estatales que refuerzan la condición de la ciudad como sede destacada de grandes eventos deportivos.

La tercera línea, con una cuantía de 50.000 euros, está dirigida a las competiciones que no pueden planificarse al inicio de la temporada y que son consecuencia de los buenos resultados obtenidos por los clubes a lo largo del año. Por este motivo, contó con un plazo específico y posterior de solicitud.

Esta línea financia, entre otras participaciones, la promoción de ascenso a Segunda RFEF Nacional Femenina del Victoria CF, la Final 8 de la Champions League de hockey sobre patines del Hockey Club Liceo, los sectores nacionales de hockey sala, las fases de ascenso a la Liga Gallega de baloncesto y diversos Campeonatos de España de categorías base.

"Queremos que ningún buen resultado deportivo se convierta en una dificultad económica para los clubes y las familias. Esta línea nos permite acompañar a las entidades que alcanzan fases decisivas de las competiciones y que representan a A Coruña en eventos del máximo nivel", subrayó Inés Rey.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento completa una inversión de 450.000 euros destinada a sostener el deporte base, la actividad federada, los proyectos inclusivos y la organización de eventos que dinamizan la ciudad y proyectan A Coruña dentro y fuera de Galicia.