Argentinos y españoles en una misma familia en A Coruña: "Los piques son parte del folclore del fútbol"

Jenny Mengual, vecina de A Coruña, no se ha perdido ni un solo partido de España en este Mundial. Los de Argentina, tampoco. Gallega y novia de un argentino, reconoce entre risas que no le ha quedado otra. "Lo viven como nadie", dice. Y eso, admite, termina contagiándose. Pero hay algo que tiene claro: si tiene que elegir un equipo, elige a la Selección. A su país.

"Tengo el corazón dividido", reconoce. Y no es peloteo, aunque su suegro la esté escuchando. "Todos queremos que gane nuestro país". Por eso, este domingo verá la final en casa de sus abuelos, vestida con los colores de La Roja. Su pareja seguirá el partido desde Bolivia, donde se encuentra por trabajo. Y su suegro, como no podía ser de otra manera, lo hará desde La Mila, el bar en el que ha visto todos los encuentros de Argentina.

Durante las últimas semanas, Jenny ha vestido prácticamente las dos camisetas. La albiceleste para ir a La Mila a ver jugar a Argentina y la bandera de España presidiendo el salón de su casa durante los partidos de la Selección. Incluso ha llegado a pintarse la cara con los colores de ambos equipos. Hoy luce el maquillaje de España, pero otros días ha llevado los del Boca. Y todo por una 'cábala' que ha montado su novio. "Dice que si no me pinto, su equipo no gana. Así que ahora me toca salir de casa maquillada con los colores del equipo que juega".

"Los argentinos somos muy de cábalas", explica Marcelo Torres, al que todos conocen como Macu. Traducido al lenguaje futbolero argentino, significa que si el primer día que jugó Argentina llevabas unos calzoncillos concretos y el equipo ganó, tendrás que seguir poniéndotelos hasta que termine el torneo. "Mi hijo ha llevado los mismos en todos los partidos. Los lava, eso sí", bromea.

Y eso se aplica a cualquier otra casualidad. "Ahora me pide que me pinte siempre los ojos cuando juega el Boca", cuenta Jenny entre risas. Son las supersticiones de toda la vida, pero en Argentina, asegura, se vive de otra manera."Son intensos, pero es una intensidad bonita", apunta Jenny.

Jenny y Macu Quincemil

Y cree que, precisamente por esa pasión, a veces aparecen comentarios que van más allá del pique sano entre aficiones. Ya incluso antes de que pasara Argentina, las redes sociales se empezaron a llenar de comentarios entre ambos equipos. "No hay que olvidar que somos pueblos hermanos, que siempre nos hemos tendido la mano. Hay que dejar a un lado la distancia y el racismo", recalca Jenny.

"Es algo normal en el fútbol", reconoce Macu. Aunque, dice, siempre en su justa medida. "Los piques forman parte del folclore del fútbol", añade entre risas.

"La final esperada es esta"

El argentino ya adelantó a este medio, antes incluso de que España certificara su pase a la final, que veía a la Selección como el rival más complicado si jugaba al cien por cien. "La final esperada es esta", sostiene ahora. Jenny coincide con él. "Los mejores atacantes contra los mejores defensores", resume.

Lleva ocho años viviendo en A Coruña y este domingo tendrá la suerte de compartir el partido con sus suegros, que están de visita. "Obviamente quiero que gane mi país, pero vamos a celebrar de cualquiera de las dos maneras", asegura.

Y es que entre argentinos y españoles hay debates que van mucho más allá del fútbol. "Mi novio quiere que vea todas las temporadas de Los Simpson en argentino", cuenta Jenny entre carcajadas. Quizá ese sea el único duelo que nunca conseguirán resolver.