El Xacobeo Pádel Tour arranca con gran éxito en Santiago

El Club de Tenis Squash Santiago está siendo esta semana el epicentro del pádel de la comarca al albergar la primera prueba del circuito Xacobeo Pádel Tour. Este torneo reunió en esta primera prueba y durante toda la semana a más de 100 parejas de jugadores, generando un gran ambiente en las instalaciones del club.

Además de disfrutar de la emoción y competición de los partidos que se juegan cada tarde, jugadores y espectadores pueden participar en numerosas actividades paralelas en las que no faltan música y degustaciones gastronómicas gratuitas como las siguientes:

Degustación de Pepitos de Ternera Gallega este Jueves 9 de julio a las 21:00 horas.

Sesión vermut con la Fabulosa el sábado 11 de julio a las 13:00 horas.

Degustación de Tarta de Almendra de Corona de Andrade el sábado 11 de julio a las 20:00 horas.

Y el domingo 12 de Julio como fin de fiesta a las 14:00 horas degustaciones de empanadas gallegas de Carrefour, queso Bama Arzúa-Ulloa y pizzas de Sicilia in Bocca.

La final de esta prueba concluirá durante la mañana del domingo 12 de Julio con la disputa de todas las finales de las diferentes categorías disputadas y con la posterior entrega de premios a cargo del Alcalde del Concello, Ames Blas García.

El director de la organización, Gonzalo Sotelo, destacaba el gran ambiente vivido durante toda la semana en el club además del gran nivel mostrado por todos los jugadores. "Es un placer ver cómo la gente juega cada vez más y mejor a este deporte, aparte de destacar que cada vez hay más niños que participan del torneo".

Por su parte, desde la dirección del club, Alicia Seijas destacaba la iniciativa y el auténtico placer que suponía para el club Squash poder albergar una prueba de este circuito y más teniendo la responsabilidad de ser la prueba inicial que lo pone en marcha. También destacaba lo importante que era para los clubes el apoyo de iniciativas de este tipo ya que permitían generar un gran ambiente durante toda la semana con un lleno total de las instalaciones.

El circuito continuará con los siguientes tres torneos:

Torneo Milongas (18-25 julio) en Cross Padel Sigueiro de Oroso.

Torneo La Urbana (24-30 agostos) en Estrada Padel en A Estrada.

Master Final MAEX Pérez Varela (7-13 septiembre) en el Family Pádel Los Tilos de Teo.

Además el circuito contará con 2 pruebas profesionales, el Master masculino La Galiciana que se celebrará el 26 de Julio en la Playa de Cabio, y a la que este año se añadirá como gran novedad de la edición 2026 un Master Femenino Coruña The Styles Outlets el día 2 de agosto en ese mismo idílico emplazamiento en el Concello de A Pobra do Caramiñal.