Vanshelboim repite título y Fernández Figueras se cobra la revancha en el Torneo Jael de A Coruña

El torneo, único en su categoría con cuadros masculino y femenino, reunió a tenistas de ranking ATP y WTA en las pistas del Real Club de Tenis Coruña

El Real Club de Tenis Coruña cerró este fin de semana una intensa semana de competición con las finales de la VI edición del Torneo Jael Joyería. La prueba, integrada en el Circuito IBP Tenis, y que cuenta además con el apoyo de Omoda-Jaecoo · Resnova Motor, es la única en su categoría que cuenta con cuadros masculino y femenino.

Eric Vanshelboimya sabe lo que es ganar en A Coruña. Lo sabía desde 2023, cuando conquistó la tercera edición del Torneo en su primera participación, y este sábado volvió a confirmarlo. El ucraniano, TOP 500 del ranking ATP, no cedió un solo set en toda la semana y en la final superó al gallego Alejandro Vizoso por 6-1 y 6-1 para llevarse el título por segunda vez.

En el camino a la final, había dejado a Saúl Berdullas con un 6-0 y 6-2 en semifinales. Vizoso Ansedes, por su parte, llegó al partido decisivo tras la retirada por lesión de Nicolás Bellas Panadero y completó una actuación más que notable, creciendo en sensaciones sobre la tierra batida a medida que avanzaba el torneo, tras un año de competición en Estados Unidos, donde juega en pista dura.

En el cuadro femenino, Sofía Fernández Figueras firmó un gran torneo, en el que su juego fue de menos a más hasta estrenarse como campeona de la prueba. La toledana, superó a Eva Álvarez Sande —jugadora del propio club — por 7-5 y 6-3 en una semifinal en la que Fernández tuvo mayor acierto en los puntos decisivos.

La final la disputó con la neozelandesa Elyse Tse, que había firmado una remontada de tres sets ante Lucía Natal (4-6, 6-2 y 7-6). Tse llegaba al torneo como una de las favoritas: está entre las 900 mejores del mundo, habiendo disputado la Billie Jean King Cup, donde se enfrentó a Iga Swiatek.

Ambas jugadoras ofrecieron una final de gran intensidad e igualdad que terminó decidiéndose por pequeños detalles a favor de Sofía Fernández Figueras por 6-2, 7-5.

El torneo Jael: Raqueta de Madera y Plata suma y sigue

La VI edición del Jael estrenó un formato de liguilla en la fase final que elevó el nivel de los partidos durante toda la semana. El torneo, que abre gratuitamente sus puertas al público en las finales, sigue sumando ediciones y nivel: la presencia de tenistas con ranking ATP y WTA, y de jugadores becados por universidades americanas, proyecta al torneo y al Real Club de Tenis Coruña más allá del circuito gallego. La intención del club es seguir creciendo en dotación, participación y repercusión, con la vista puesta en consolidar el Torneo Jael Joyería como referencia del calendario nacional.