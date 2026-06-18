El Campo Municipal de Golf La Llorea toma el relevo en el Circuito TUR 43 Galicia Calidade

La prueba asturiana reunirá este sábado a un centenar de jugadores de distintos puntos de España antes del salto internacional del circuito a Portugal el próximo mes de julio

El Campo Municipal de Golf La Llorea, en Gijón, acogerá este sábado 20 de junio una nueva prueba del Circuito TUR 43 Galicia Calidade, que continúa avanzando en su sexta edición consolidándose como una de las referencias del golf amateur vinculado al turismo sostenible en el noroeste peninsular.

La cita asturiana llega tras el estreno esta temporada del Iberik Augas Santas Balneario & Golf, en Pantón (Lugo), y se presenta como una de las pruebas destacadas del calendario antes de que el circuito afronte uno de los momentos más especiales del año: su salto internacional al Vidago Palace Golf Course, en Portugal, previsto para el próximo 4 de julio.

"Para el Golf Municipal de Gijón es un orgullo habernos consolidado en un Circuito del prestigio de TUR 43 Galicia Calidade", manifiesta Arturo Zarauza, gerente del Campo Municipal de Golf La Llorea.

Promoción de los productos locales

Como en las anteriores citas de la temporada, los participantes podrán disfrutar de la presencia de productores integrados en la campaña "A Paisaxe que Sabe", impulsada por la Deputación da Coruña, una iniciativa que pone en valor el producto local y la sostenibilidad a través de experiencias gastronómicas vinculadas al territorio.

Entre las marcas que participan en el Mercado de Productores se encuentran firmas emblemáticas como Gallegas de Nata, LeNatt, Café Aruba, y Algareira by Silvina Muñoz.

La prueba cuenta además con la colaboración de Turismo de Galicia mediante el sello de garantía Galicia Calidade, reforzando una alianza que permite convertir cada edición en un escaparate para destinos, empresas y proyectos comprometidos con la calidad y el desarrollo sostenible.

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade regresará después del verano con una nueva parada en Asturias, concretamente en el Real Club de Golf La Barganiza (Siero), el próximo 5 de septiembre. La gran final tendrá lugar el 26 de septiembre en el Real Aeroclub de Santiago (Ames), sede tradicional del cierre de temporada.

Colaboradores

La sexta edición del Circuito de Golf y la tercera edición del Circuito de Croquet cuentan con el apoyo de entidades y empresas comprometidas con la promoción del deporte y del territorio. Entre ellas destacan el Ayuntamiento de Ames, Bico de Xeado, el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, Galicia Calidade, Miraveo, la Secretaría Xeral para o Deporte, TAC! Activando el Recuerdo de tu Marca, Turismo de Galicia y Deputación da Coruña.