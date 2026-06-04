España 1 - Irak 1: Descafeinado amistoso en Riazor

España e Irak empataron a uno en el encuentro amistoso previo al desplazamiento de la selección española rumbo a EEUU para afrontar el Mundial 2030. Ferrán Torres adelantó al combinado nacional y Doski igualó para una selección de Irak que se mostró muy seria ante la campeona de Europa. Bajo la atenta mirada de las autoridades, los de Luis de la Fuente no ofrecieron un gran espectáculo. El encuentro se convirtió en un premio para los menos habituales y para los jugadores que no viajarán a EEUU pero que han ayudado en la preparación de estas últimas semanas.

El presidente gallego Alfonso Rueda estuvo acompañado por Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. También presenciaron el encuentro Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y Julio Abalde, subdelegado del Gobierno y el presidente de la Diputación Valentín González Formoso. En cuanto a la representación del Deportivo destacó la presencia de Massimo Benassi, Manuel Pablo o Donato.

El choque empezó bien para los intereses del equipo y Ferrán adelantó a España al culminar una gran salida de balón a la contra desde la defensa que finalizaba el jugador del Barcelona con un gran disparo. Todo parecía encaminado a la victoria pero Irak resistió y logró un curioso gol en un centro chut de Doski que Joan García no era capaz de despejar. Luis de la Fuente optó por un once con Joan en portería, Porro, Jon Martín, Laporte, Grimaldo, Gavi, Bernal, Ferrán, Olmo, Baena y Borja. Varios titulares se quedaron fuera de la convocatoria. Ferrán tuvo el segundo en un buen disparo que se estrellaba en el larguero.

En la segunda mitad la gran cantidad de cambios frenaron el ritmo del encuentro y De la Fuente premió a jugadores que no viajarán a EEUU. Sergio Gómez, Eric García, Jesús Rodríguez, Gonzalo, Yeremy, Marc Pubill, Javi Guerra, Turrientes, Mikel Merino, Leo Román y Javi Rodríguez ingresaron en el segundo acto. Empezó con ganas la selección y Jesús rozó el gol con un buen disparo desde la frontal que se marchaba muy cerca del palo derecho de la meta iraquí.

Los visitantes pusieron un muro que fue infranqueable y además se emplearon con dureza en algunas acciones. Todo ello derivó en que el resultado no se moviera y el choque finalizara con un decepcionante empate a uno para los aficionados que llenaron el estadio de Riazor. El combinado nacional pernoctará en A Coruña y mañana viajará desde Santiago a EEUU para afrontar el ilusionante Mundial 2030.