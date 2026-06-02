Inés Rey defiende la "actuación ejemplar" de la afición del Dépor durante las celebraciones en A Coruña

El pasado domingo, decenas de miles de personas celebraron por toda A Coruña desde por la mañana hasta bien entrada la noche el regreso del Dépor a Primera. La jornada terminó sin incidentes, salvo algunos desperfectos en el estadio de Riazor, donde miles de aficionados protagonizaron una invasión del campo al terminar el encuentro. Este martes, la alcaldesa Inés Rey ha puesto en valor la "actuación ejemplar" de los deportivistas y de toda la ciudad.

En un acto celebrado en O Castrillón por la reapertura de la biblioteca, la regidora ha declarado a preguntas de los periodistas sobre los daños en Riazor que "hay que dimensionar. El pasado domingo se produjo esa invasión de campo fruto de la euforia, la emoción y la celebración después de estar ocho años fuera de la Primera División. Es una noticia importantísima para la ciudad, para el club y para el deportivismo en general".

La fiesta comenzó en la explanada de Riazor y en la calle San Juan por la mañana, para continuar en el estadio y, ya por la noche, en la fuente de Cuatro Caminos. En total participaron unas 20.000 personas en el corteo de la afición por el paseo marítimo, unas 30.000 asistieron al partido y en Cuatro Caminos se reunieron cerca de 26.000.

"El comportamiento de la ciudadanía es ejemplar. No hay más que mirar hace pocos días lo que pasaba en París. Creo que somos lo suficientemente responsables en esta ciudad como para celebrar y disfrutar cuidando los unos de los otros sin que haya que lamentar absolutamente ninguna incidencia en un día en el que miles de personas estaban en las calles", subrayó.

De esos miles "algunos pocos hicieron lo que no había que hacer que es arrancar los asientos, romper la red y arrancar trozos de césped. ¿Debe empañar esto una celebración ejemplar de toda una ciudad? Creo que tampoco. Creo que dimos una lección de cómo se puede celebrar de una forma sana, divertida y cuidadosa con la ciudad sin ningún daño material ni ningún daño personal".

Buen momento para el deporte coruñés

La regidora también quiso poner en valor el gran momento que vive el deporte coruñés, "muy merecido".

Además del éxito del equipo masculino del Dépor, Rey destacó los éxitos del Básquet Coruña, que juega la Final Four este fin de semana, o del Liceo entre los grandes clubes y citó al "Voleibol Coruña, el Marineda, Maristas... tenemos muchísimos clubes que llevan años trabajando para la excelencia y los frutos se van recogiendo, así que estamos contentos y orgullosos de nuestro tejido deportivo".

"Nos merecíamos celebrar algunas cosas que llevábamos mucho tiempo esperando", añadió.