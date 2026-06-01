El España-Irak del jueves en A Coruña corre peligro por los daños en el césped de Riazor tras la invasión

La disputa del partido entre España e Irak este jueves en Riazor corre peligro a esta hora. Los daños causados por la invasión de campo ayer al término del encuentro ante Las Palmas, en plena celebración del ascenso a Primera División, han dejado el estadio coruñés en un estado incompatible con la celebración de un partido de estas características.

Desde primera hora de la mañana, miembros de la Real Federación Española de Fútbol y del propio Dépor se han puesto manos a la obra para tratar de solucionar los desperfectos y que, de esta forma, se pueda salvar tanto el partido como el entrenamiento previo previsto para el miércoles.

"El partido peligra pero se está trabajando para su arreglo", explican fuentes de la Real Federación Gallega de Fútbol a Quincemil sobre la situación del encuentro. Mientras tanto, el combinado nacional se ha concentrado el pasado sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Daños en césped, bocas de riego, desaparición de asientos, redes de porterías y banquillos

Los daños causados al estadio de Riazor han sido múltiples, y los habituales en este tipo de situaciones. Aficionados blanquiazules han arrancado diferentes trozos del césped del estadio, como recuerdo tras ocho años fuera de la primera categoría. Los empleados de seguridad privada, una vez realizado el cordón de seguridad sobre la zona de vestuarios para evitar su invasión, trataron de contener esta acción.

El terreno de juego coruñés es de césped híbrido, es decir, combina fibras de césped artificial con hierba natural, lo que facilita su regeneración y su cuidado, manteniendo los estándares obligatorios por LaLiga. Reponerlos, por tanto, no es sencillo, pero la empresa responsable del mantenimiento lo ejecutará de urgencia para tratar de solventarlo.

Del mismo modo, a consecuencia del gran número de personas que saltaron, se dañaron bocas de riego por pisadas involuntarias, lo que hace necesario su arreglo para poder poner de nuevo en funcionamiento la totalidad del mecanismo, básico para la conservación y mantenimiento del verde.

Además, en varias gradas han desaparecido asientos, que fueron arrancados por hinchas para quedárselos a modo de recuerdo. En concreto, se estima que han sido cerca de medio millar de los 32.450 instalados. Idéntica acción fue la cometida en las redes de ambas porterías, que fueron cortadas y repartidas por hinchas blanquiazules. Del mismo modo, los banderines de córner, entre ellos el usado por Zaka en el festejo del gol, también fueron sustraídos.

También hay otros daños en cristaleras que delimitan zonas VIP.

Puesta en marcha del estadio

En paralelo a todo ello, la RFEF deberá poner en marcha toda su operativa. El estadio se teñirá del rojo corporativo, desapareciendo de forma provisional la publicidad en azul del club herculino. La U televisiva sí se empleará para el choque. Del mismo modo, las traseras de zonas de prensa como la sala de prensa y zonas mixtas presentarán el aspecto propio de la Selección.

Además, el acceso al partido se hace mediante la aplicación propia de la RFEF, RFEF Tickets, por lo que los tornos deben adaptarse o emplear otros sistemas de control de acceso portátiles.

La junta de seguridad, esta mañana

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, preside esta mañana la junta de seguridad del partido. En ella se adoptarán las medidas necesarias para garantizar un correcto desarrollo, entre ellas el dispositivo policial final.