Más allá del Dépor: A Coruña tendrá una intensa agenda deportiva este fin de semana

Este domingo el deportivismo tendrá una cita importante en Riazor con el último partido de la temporada en el que el Dépor recibirá a Las Palmas y celebrará por todo lo alto que ya es equipo de Primera División. Pero no todo en A Coruña es fútbol. Este fin de semana la agenda de la ciudad se completa con diferentes modalidades deportivas.

Entre el viernes y el domingo habrá competiciones autonómicas y estatales de atletismo, hockey, judo, gimnasia rítmica, trial bici y una carrera popular, entre otras.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la "enorme capacidad organizativa de la ciudad para acoger simultáneamente eventos deportivos de primer nivel en disciplinas muy diferentes. Una vez más, llenamos la ciudad de deporte, algo que además implica un importante retorno económico".

Atletismo: campeonatos gallegos sub10 y sub12 en Elviña

Elviña acogerá el sábado el XVII Campionato Galego sub10 y el XXXIV Campionato Galego sub12 de atletismo, donde participarán 910 deportistas y se reunirán unas 2.000 personas.

En la categoría sub10 habrá 439 atletas de 58 clubs y en el sub12 471 deportistas de 22 clubs gallegos. La jornada contará con pruebas de velocidad, fondo, marcha, saltos, lanzamientos y relevos. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas tendrá lugar el torneo de los más pequeños y los mayores competirán por la tarde de 16:30 a 20:30 horas.

Judo: XXXVIII Trofeo Miguelito

El Trofeo Miguelito regresa una vez más a la ciudad en su XXXVIII edición. Organizado por la Federación Galega de Judo y el Concello, unos 3.000 niños y niñas llegarán a A Coruña para competir en este torneo, que incluye además una competición adaptada para judokas con diversidad funcional.

El evento homenajea a Miguel Ángel López Pérez, judoka coruñés fallecido con 19 años. Su objetivo es fomentar este deporte y sus valores entre la juventud. Más de 100 personas voluntarias participarán en el evento.

Hockey: el Liceo juega el play-off de la Liga OK y campeonato infantil

Otro de los grandes equipos de la ciudad, el Liceo, se juega estos días los dos primeros partidos contra el Calafell La Menorquina.

Serán en el Palacio de los Deportes, el viernes a las 20:30 horas y el domingo a las 12:00 horas.

El equipo más laureado del hockey gallego se proclamó líder en la temporada regular, superando al Barcelona.

Manuel Vázquez recordó que "el Liceo es un orgullo para toda la ciudad. Ahora, con el título tan cerca, es el momento de que los jugadores sientan el apoyo y el aliento de toda una ciudad. Sería el broche perfecto para una temporada extraordinaria. Una más en la gran historia de éxito de este club". Los otros dos equipos que aspiran al título son el Barcelona y el Igualdad Rigat HC.

En el deporte base, A Coruña celebra también el Campeonato de España Infantil de hockey sobre patines 2025/2026 con la participación del Compañía de María como representante coruñés.

El torneo será en el pabellón de Monte Alto desde el viernes hasta el domingo. Además del Compañía, participarán el CP Riudebitlles y el CP Voltregà de Cataluña, el Alameda de Osuna y Virgen de Europa de Madrid, el Alcañiz de Aragón, el Santutxu HT de Bilbao y el Hockey Club Oleiros. La competición tendrá una fase de grupos.

Gimnasia rítmica: V Torneo y Gala del Club Rítmica Coruña

En el Barrio de las Flores, el pabellón municipal acogerá el sábado el V Torneo y Gala del Club Rítmica Coruña con 500 participantes de 21 clubs diferentes.

El torneo empezará a las 10:00 horas y la gala a las 18:00 horas. En esta segunda parte participarán más de 200 gimnastas a partir de 4 años con representación de las Escolas Deportivas Municipais, el colegio San Francisco Javier, el Emilia Pardo Bazán, el Zalaeta, el Santo Domingo y de la Escola Club Rítmica Coruña.

Ciclismo: III Trial Bici Cidade da Coruña

El domingo, el parque de Bens celebrará el III Trial Bici Cidade da Coruña.

La prueba está organizada por el Club Trial Bici Coruña y tendrá lugar de 10:00 a 15:00 horas. En la competición, que incluye categorías de todas las edades y niveles, participarán pilotos que deberán superar obstáculos naturales y artificiales sin apoyar los pies en el suelo.

El evento cuenta con la colaboración de la Deputación da Coruña, la Federación Galega de Ciclismo y el Concello.

Natación: Liga Galega Alevín

El sábado, la piscina de Riazor acogerá la sexta jornada de la Liga Galega Alevín de Natación en la que participa el Club Natación Coruña.

La cita comenzará a las 17:00 horas con clubs de distintos puntos de Galicia.

Pesca submarina: Campionato Galego Individual

También en el agua será el Campionato Galego Individual de Pesca Submarina, que tendrá lugar el sábado y el domingo desde las 09:00 horas en distintos puntos de la costa de la ciudad.

Habrá categorías absoluta femenina y masculina, sub23 y veteranos.

La prueba está organizada por el Club CAS Náutica y el Concello y es clasificatoria para el Campeonato de España.

Coruña Corre: carrera popular en Os Rosales

El fin de semana se completa el domingo a las 10:00 horas con la XIII Carreira Popular dos Rosales.

La cita forma parte del calendario de Coruña Corre y en ella participarán 1.300 personas. La recogida de dorsales se podrá llevar a cabo el sábado de 11:00 a 20:30 horas en el centro comercial Cuatro Caminos y el propio día de la carrera en el polideportivo de Os Rosales. También se habilitará servicios de duchas y guardarropa.