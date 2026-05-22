Esta es la agenda deportiva de los equipos de A Coruña este fin de semana

El fin de semana llega con poco deporte en A Coruña, pero con encuentros trascendentales lejos de la ciudad para algunos de sus principales equipos.

El Dépor puede regresar a Primera ocho años después si es capaz de vencer al Valladolid en Zorrilla este domingo a las 18:30 horas. El encuentro ha generado una expectación brutal tanto en A Coruña como en la ciudad castellanoleonesa. Se espera un desplazamiento masivo de la afición deportivista a pesar de las trabas impuestas por algunos organismos gubernamentales y deportivos.

Más madrugadora será la cita del Básquet Coruña. El conjunto naranja se encuentra en Menorca donde este viernes a las 21 horas afrontará el tercer encuentro de la serie de cuartos de final por el ascenso. Los de Carles Marco viajan con una ventaja de dos a cero y un triunfo les daría el pase matemático a la Final Four que se disputará en A Coruña el fin de semana del 6-7 de junio.

La tercera cita clave del fin de semana tendrá lugar en Lleida, localidad a la que se desplaza el Liceo para afrontar su eliminatoria ante el conjunto catalán. Los coruñeses certificarán su clasificación para la siguiente ronda si ganan el encuentro que comenzará el sábado a las 18 horas.

La cita deportiva más destacada del fin de semana en la ciudad herculina será la prueba internacional de marcha en Los Cantones, en la que participarán campeones olímpicos o figuras mundiales.