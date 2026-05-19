A Coruña volverá a llenarse este domingo de verde para caminar contra el cáncer

Presentación A Coruña En Marcha contra o Cancro 2026 este martes en la plaza de María Pita Cedida

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Este domingo, 24 de mayo, O Parrote y el paseo marítimo de A Coruña volverán a teñirse de verde con la XIII edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer. El objetivo de este año es superar las 3.500 personas inscritas.

La marcha comenzará a las 10:00 horas desde Puerta Real, punto en el que también estará situada la meta. Este año, la andaina partirá desde esta nueva ubicación debido a las obras en la zona de los Cantones.

Al igual que en anteriores ediciones, el recorrido tendrá cerca de cinco kilómetros y será accesible para todos los públicos. El itinerario será de ida y vuelta hasta la zona de la Hípica. Los beneficios recaudados irán destinados a las actividades y servicios que promueve la entidad en la provincia de A Coruña para apoyar a los pacientes y a sus familias.

Inscripciones abiertas y precios

El plazo de inscripción ya está abierto a través de la web oficial del evento, en la sede de la asociación en la calle Real y también en El Corte Inglés. El precio es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años.

Para quienes no puedan asistir, la organización ha habilitado distintas vías de colaboración, como donaciones mediante Bizum o el denominado “Dorsal 0”.

Presentación del evento en María Pita

El acto de presentación contó con la asistencia del presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Javier Álvarez Barbeito, la concejala de Bienestar Social, Participación Social e Igualdad del Concello de A Coruña, Nereida Canosa y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez que estuvieron también acompañados por personas voluntarias, pacientes, deportistas, representantes políticos y otros colaboradores del evento.

"La andaina es un día de fiesta. Un día para disfrutar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y sobre todo un día para caminar contra el cáncer. Para tratar de luchar contra una enfermedad que afecta a decenas de miles de personas. En concreto, en la provincia de A Coruña aproximadamente a unas 8.000 en los últimos años, lo que da una medida de lo terrible que es esta enfermedad", señaló Javier Álvarez durante su intervención.

Una razón por la que, para la AECC, caminar esos cinco kilómetros supone mucho más que realizar un pequeño recorrido andando: dar un gran paso apoyando la investigación contra la enfermedad y pudiendo financiar sus servicios gratuitos a pacientes.

"En los últimos años la Asociación Española Contra el Cáncer ha invertido más de 5,3 millones de euros en proyectos de investigación en la provincia de A Coruña, en 38 proyectos que están en estos momentos activos y que apoyan a una importante cantidad de investigadores e investigadoras que investigan en nuestra tierra para que no se tengan que marchar fuera", indicó el presidente de la entidad.

"Animo a todas las coruñesas y los coruñeses a participar en la andaina. A apoyar a esta nueva causa y a disfrutar, esperemos, de un magnífico día", concluyó Álvarez.

Por parte del Concello da Coruña, Nereida Canosa indicó: "Es una andaina solidaria que ya es mucho más que un evento deportivo. Es una cita muy querida por toda nuestra ciudad".

La responsable de Igualdade, Participación y Política Social quiso poner en valor la investigación contra la enfermedad y el trabajo de todas las personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familias: "Nuestro reconocimiento a esos investigadores e investigadoras que a veces con contratos predoctorales o postdoctorales realizan esas investigaciones y esos ensayos clínicos que son absolutamente necesarios".

En esta línea, Canosa destacó cómo la enfermedad afecta, además de a los pacientes, a la vida de las personas y de sus familias. "Los que vivimos casos cercanos o tenemos casos cercanos lo sabemos muy bien. Sabemos que impacta en la salud y que impacta en las distintas esferas vitales y ocupacionales de las personas. Detrás de cada historia hay miedo, hay incertidumbre y cuidados", dijo para referirse a la importancia del trabajo de la AECC.

"Como concelleira de Benestar Social, con los compañeros y la alcaldesa, invitamos a todos los coruñeses y coruñesas a que se inscriban, a que participen y que el domingo estén ahí, al lado de tantas personas que están a pasar por estos procesos", concluyó