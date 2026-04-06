Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El Coliseum de A Coruña durante el partido del Basquet Coruña Quincemil

Es lunes y por tanto un buen momento para repasar los marcadores que nos dejó el fin de semana en clave coruñesa. Sin encuentros en muchas disciplinas polideportivas, sí hubo competición para algunos de los grandes exponentes del deporte herculino.

El Deportivo dejó escapar dos puntos de Riazor tras empatar a uno con el Málaga. Los coruñeses fueron superiores pero no lograron retener la victoria y se quedan a un punto del ascenso directo y a dos del liderato.

Triunfo trabajado y sufrido de un Básquet Coruña que asaltó la pista de Cantabria y se impuso 79-88. Los coruñeses son líderes y afrontan este sábado un duelo decisivo ante Obradoiro que decidirá el ascenso directo.

Derrota del Dépor Abanca en Alcalá ante el Atlético de Madrid. Las blanquiazules pelearon pero no pudieron sacar nada positivo ante uno de los equipos más en forma del campeonato.

En Segunda Federación pleno de victorias. El Fabril superó al Burgos B por un gol a cuatro y aumenta a nueve su ventaja sobre el segundo clasificado.

El Bergantiños consiguió un gran triunfo ante el Valladolid Promesas por tres goles a cuatro. Los de Carballo se colocan con cuatro puntos de ventaja sobre la promoción de descenso y a cinco del playoff de ascenso.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo sigue copando titulares ante su excepcional estado de forma. Los de Posi vencieron por cero goles a dos al Compostela. El Montañeros venció por un gol a dos al Somozas y se colocan a dos puntos de playoff de ascenso. La nota negativa la puso el Silva que perdió por cero goles a uno ante el Lugo B. Los coruñeses ocupan puesto de descenso a falta de cinco jornadas para el final.