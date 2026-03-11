A Coruña trabaja para ser sede del Mundial 2030 pero valora "alternativas" beneficiosas para la ciudad

El futuro de A Coruña como sede para el Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, está en el aire. Esta semana la alcaldesa Inés Rey y el presidente del R.C. Deportivo, Juan Carlos Escotet, mantuvieron una reunión a puerta cerrada cuando quedan solamente unos días para que la FIFA visite la ciudad y valore un proyecto del que poco se ha avanzado.

Preguntado al respecto esta misma mañana, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, enviaba un mensaje de "tranquilidad" y reiteraba que el Concello "está a traballar para defender os intereses da cidade. Se están poñendo todos os esforzos para que o Mundial sexa unha realidade".

De todas formas, de no ser así, Castro hizo alusión a la posibilidad de que existan alternativas a ser sede mundialista. "Se non é así sei que se traballará para que a alternativa ou a solución que se plantexe, que non está definido, sexa beneficiosa para a cidade", explicó.

"Nunca ocultamos que o Mundial era un proxecto moi importante, pero tampouco que a cidade pode avanzar e desenvolverse e ter proxectos que contribúan a engradecela e a xerar riqueza e perspectivas de futuro. Niso se está traballando", apuntó el concelleiro.

Sobre la visita de un equipo de la FIFA, prevista para el próximo día 18, Castro solamente declaró que el Concello está manteniendo comunicaciones con la federación de fútbol.

Este martes, la alcaldesa Inés Rey confirmó que mantuvo una reunión con Juan Carlos Escotet pero que esta se produjo "no marco normal da relación institucional do Concello e do Deportivo. Non vou comentar as especulacións". Las especulaciones apuntan a que A Coruña podría renunciar a ser sede del Mundial 2030, después de que su candidatura fuera aceptada el pasado mes de diciembre.

Este mismo lunes por la noche, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, declaraba en el programa El Larguero de la SER que el futuro de A Coruña como sede "no está fácil". "¿Hay problemas en España con algunas de las sedes preseleccionadas? Sí", reconocía el presidente, citando también problemas en Marruecos y Portugal. "Veremos si alguna no cumple", añadió entonces.

"A Coruña tenía unos deberes y esos deberes no se han hecho. La situación por lo que veo no está fácil", señaló sobre la ciudad herculina. Algunos de los criterios, aprobados en 2024, que se tendrán en cuenta son la capacidad hotelera o las infraestructuras sanitarias o aeroportuarias, entre otros.

El PP reclama estar presente en la visita de la FIFA

Para la visita de la FIFA, que tendrá lugar en una semana, el PP ha solicitado poder estar presente. En un comunicado remitido esta mañana, el portavoz Miguel Lorenzo lamentaba "falta de transparencia municipal" en este asunto.

"Se comprometieron a enviarnos toda la documentación en febrero y no han enviado nada; se comprometieron a convocar la comisión informativa especial también en febrero y no lo hicieron; se reúne la Alcaldesa con el presidente del RC Deportivo y no informa del contenido; miembros del Gobierno municipal se reúnen en Madrid estos días por el Mundial y tampoco cuentan nada", criticó Lorenzo.

El popular denuncia también falta de respuestas por parte del gobierno local y que la primera sesión de la comisión especial, reunida el pasado 30 de enero, "solo sirvió para constituirse".

"Consideramos necesario que todos los grupos municipales estemos presentes en la próxima visita de la FIFA, prevista para el día 18 y así conocer la situación real en que se encuentra la sede coruñesa". concluye.