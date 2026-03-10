Inés Rey confirma su reunión con Escotet, pero evita dar detalles: "Las reuniones privadas no las comento"

A tan solo cuatro años para el Mundial 2030, el futuro de A Coruña como sede mundialista sigue en el aire, pero María Pita mueve ficha. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó este martes que se reunió en las últimas horas con el presidente del Deportivo y de ABANCA, Juan Carlos Escotet, en pleno ruido sobre la candidatura herculina para albergar partidos del torneo.

Rey enmarcó el encuentro “en el marco normal de la relación institucional del Concello y del Deportivo” y evitó alimentar “especulaciones” sobre su contenido, pero la cita llega en un momento clave, con dudas crecientes sobre el estado real del proyecto y a pocos días de la visita de la FIFA a la ciudad, prevista para el 18 de marzo.

A preguntas de los medios, en un acto en el parque del Observatorio, la alcaldesa confirmó esa reunión pero no quiso dar más detalles al tratarse: "Mantuve un encuentro de trabajo con Juan Carlos Escotet en el marco normal de la relación institucional del Concello y del Deportivo". "Las reuniones privadas no las comento, no se dan más datos, lo que hablamos solo lo sabemos él y yo", aseguró Rey, quien dijo que no "va a comentar las especulaciones sobre esa reunión".

La candidatura coruñesa fue aceptada por la FIFA el pasado mes de diciembre, pero el calendario aprieta y la ciudad aún arrastra retrasos. La comisión de seguimiento no se constituyó hasta el 30 de enero y la reunión prevista para febrero ni siquiera llegó a celebrarse, de modo que solo ha habido un encuentro formal, presidido por José Manuel Lage, en el que se acordó poner a disposición de los grupos los expedientes municipales y continuar el análisis en una nueva cita que sigue sin fecha.

Mientras tanto, desde fuera llegan avisos. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, advertía en las últimas horas de que “la situación no está fácil” para algunas de las sedes preseleccionadas y recordaba que “había unos deberes y esos deberes no se han hecho” en el caso de A Coruña, poniendo el foco en los plazos y en el cumplimiento de los criterios que exige la FIFA, como la capacidad del estadio, la oferta hotelera o las infraestructuras sanitarias y aeroportuarias

Vigo, fuera del radar de la FIFA

En Galicia, Vigo mantiene su aspiración a ser sede, aunque la FIFA no la incluyó en la lista inicial de candidatas. “El alcalde tiene muchísimo interés, pero no la eligieron en su momento”, recordó Louzán, que recibirá a la delegación de la FIFA este martes en Madrid.

El estadio de Balaídos alcanzará pronto una capacidad de 30.000 espectadores, aún por debajo de los 43.000 exigidos para acoger partidos mundialistas. Entre los criterios que se evaluarán también figuran la capacidad hotelera y las infraestructuras aeroportuarias y sanitarias.

Mientras tanto, A Coruña encara una visita clave de la FIFA con los “deberes” aún por hacer.