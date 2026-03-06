Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Charlie Patiño, en un partido contra el Dépor. RCDeportivo

Fin de semana que viene cargado de eventos deportivos en la ciudad de A Coruña.

El Dépor vuelve a Riazor para jugar ante el Granada el domingo a las 21:00 horas.

El Básquet Coruña regresa a la competición liguera con un partido ante Alicante que se disputará en el Coliseum el domingo a las 12:30 horas.

El Liceo por su parte viaja a tierras catalanas para enfrentarse al Reus en un choque que se celebrará el sábado a las 21:00 horas.

El Dépor Abanca sigue sin competición y prepara el duelo ante el Barcelona del próximo fin de semana.

En Segunda Federación el Fabril tratará de recuperar el liderato con un partido ante el Rayo Cantabria en Abegondo este sábado a las 17:00 horas.

El turno del Bergantiños será el domingo a las 17:00 horas en su visita al campo del Burgos Promesas.

En Tercera Federación la jornada se inaugura el sábado a las 17:00 horas con el choque entre el Racing Vilalbés y el Montañeros. El mismo sábado a las 17:30 el Arteixo recibe al Viveiro. El Silva saltará a escena el domingo a las 12:30 y recibirá en casa al Boiro.