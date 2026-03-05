La Xunta confirma que estará en la visita de la FIFA a A Coruña: "Vamos con el tiempo justo"

El próximo 18 de marzo A Coruña recibirá una visita de un equipo de la FIFA , que evaluará su candidatura como sede del Mundial 2030. Este jueves, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, confirmó la presencia del gobierno autonómico en este encuentro: "Estaremos, igual que hemos estado en todas las visitas anteriores".

Así lo adelantó en declaraciones a la COPE, donde también aprovechó para criticar la falta de novedades en el proceso por parte del Concello da Coruña. "Lo que es noticia es que no tengamos noticias desde hace un montón de tiempo. No sabemos si ese fondo privado por fin se puede dar a conocer después de esas reuniones o encuentros que ha mantenido el Concello", señaló.

En este sentido, Calvo ha indicado que la Xunta se encuentra a la espera de noticias por parte del gobierno municipal: "Es quien presentó la candidatura y dijo que tenía todos esos apoyos recabados. Así que, cuando nos comuniquen, podremos manifestar nuestra opinión".

Asimismo, el conselleiro considera que la cuenta atrás para A Coruña ha comenzado. "Creo que vamos con el tiempo justo. Creo que contar con cuatro años solo para remodelar el estadio es un tiempo que necesitamos. Todos sabemos cómo son las obras públicas y sobre todo las obras públicas de esta envergadura. Por tanto, si queremos llegar a tiempo, habría que ponerse inmediatamente manos a la obra", señala.

Asimismo, el popular ha insistido en que la Xunta mantendrá la misma postura que han defendido desde el principio del proceso. "Estamos dispuestos a colaborar. Deberíamos colaborar con ese fondo privado, como dijo la alcaldesa, y con las cuatro administraciones restantes. Ahí nos van a encontrar siempre", concluyó.

La visita de la FIFA a la ciudad herculina se produce algo más de un mes después de que la propia organización internacional valoró reducir sedes en España para la competición. Durante la cita, que será de carácter técnico, se verán los avances del proyecto.