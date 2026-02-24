Galicia brilla en el Nacional de Grappling con 13 medallas y varios títulos dobles

Galicia firmó una actuación sobresaliente en los Campeonatos de España de Grappling y Grappling-Gi, celebrados en Las Palmas de Gran Canaria del 20 al 22 de febrero. La expedición gallega regresó con un impresionante balance de 13 medallas: 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, consolidando el gran momento que vive esta disciplina en la comunidad.

Entre los nombres propios del campeonato destacó Yaiza Otero (-57 kg), del Club de Loita do Morrazo, quien se proclamó campeona de España U15, siendo la única deportista gallega en alcanzar el oro en esta categoría.

También brilló con luz propia Angello Jhafat (-58 kg), del Club Arte Suave de Vigo, que logró un espectacular doblete al proclamarse campeón de España U17 tanto en Grappling como en Grappling-Gi. Para alcanzar ambos títulos tuvo que superar cuatro combates en cada disciplina, demostrando un altísimo nivel competitivo.

Angello Jhafat, doble campeón de España U17

En la categoría U20, Carlos Menéndez (-92 kg), del Club Graíño de A Coruña, repitió hazaña y regresó de Las Palmas con dos medallas de oro, proclamándose doble campeón nacional en Grappling y Grappling-Gi.

El rendimiento colectivo permitió a Galicia alcanzar el quinto puesto nacional por comunidades autónomas en las categorías U15, sénior femenina y U17 masculina, confirmando la solidez del equipo en distintas franjas de edad.

Carlos Menéndez, doble campeón de España U20 en Grappling y Grappling-Gi

A nivel de clubes, cabe subrayar el excelente segundo puesto nacional en Grappling-Gi femenino logrado por el Club Sportfight de Ferrol.

Además, el Colegio Gallego de Árbitros tuvo una destacada presencia en el campeonato, aportando cinco colegiados al evento: Verónica Pérez (Vigo), Daniel Fernández (Vigo), Ángel Amor (Vigo), Carlos Fabián Thiebaut (Bueu) y Rubén Annichiaricco (A Coruña), reflejo también del crecimiento y profesionalización del grappling gallego.