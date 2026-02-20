Álex Bergantiños repasará su carrera en una charla abierta al público en A Coruña

El excapitán del Deportivo Álex Bergantiños será el protagonista de una nueva edición de “As charlas do Xerion”, el espacio de entrevistas en directo que se celebra en el centro comercial Cuatro Caminos. La cita será el 24 de febrero a las 19:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El encuentro estará conducido por el periodista Jesús Suárez, creador del formato, que planteará una conversación abierta al público para repasar la trayectoria deportiva y personal de uno de los jugadores que mejor han representado los valores de compromiso e identidad del deportivismo en las últimas décadas. A sus 40 años, Bergantiños se ha convertido en una figura muy respetada por la afición coruñesa tanto por su rendimiento en el campo como por su papel de líder en el vestuario.

Nacido en A Coruña en 1985, Álex Bergantiños dio sus primeros pasos en el fútbol base en el Imperátor OAR antes de incorporarse a la cantera del Deportivo. Tras su paso por las categorías inferiores y el Fabril, encadenó varias cesiones que marcaron su crecimiento profesional, entre ellas al Xerez CD, donde vivió el histórico ascenso a Primera División en 2009, además de etapas en el Granada CF y el Gimnàstic de Tarragona.

Su regreso al Deportivo supuso el inicio de su etapa más reconocible para la afición blanquiazul. Fue una pieza clave en el ascenso a Primera en la temporada 2011-2012, en la que el equipo se proclamó campeón de Segunda División. Con el tiempo se consolidó como uno de los líderes del vestuario hasta heredar el brazalete de capitán, ejerciendo un rol determinante tanto en el césped como fuera de él.

Bergantiños defendió la camiseta del Deportivo durante más de una década y se convirtió en uno de los emblemas de la historia reciente del club. Su retirada en 2023 puso fin a una carrera marcada por la fidelidad al equipo de su ciudad y por un vínculo muy estrecho con la afición de Riazor. En “As charlas do Xerion” compartirá sus recuerdos, los momentos clave de su trayectoria y cómo vivió el hecho de representar los colores blanquiazules desde la base hasta la capitanía.