Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

A las puertas de un nuevo fin de semana los equipos de A Coruña afrontan sus partidos ligueros con el objetivo de lograr buenos resultados.

Inaugura la jornada el Básquet Coruña que este viernes a las 20:45 recibe a Estudiantes en el Coliseum de A Coruña. Los herculinos son líderes y no han perdido en casa en lo que va de temporada.

También el Dépor juega en su feudo. Lo hará el sábado a las 16:15 horas ante el Eibar. Los coruñeses tratarán de mejorar su imagen tras la derrota en Castalia.

El Liceo recibe al Sant Just el sábado a las 18:00 horas en Riazor. Los coruñeses son líderes con seis puntos de ventaja sobre el Barça.

El Dépor Abanca por su parte viaja a tierras valencianas para enfrentarse al Levante este sábado a las 12:00 horas. Las coruñesas tratarán de recuperar sensaciones tras la abultada derrota ante el Sevilla.

En Segunda Federación el Fabril recibe al Numancia el domingo a las 12:00 horas en Abegondo. Los coruñeses son líderes igualados con el Oviedo y reciben a un Numancia que trata de entrar en puestos de playoff.

El Bergantiños visita a la Gimnástica Segoviana también el domingo a las 12:00. Los de Carballo no atraviesan su mejor momento aunque mantienen ocho puntos de ventaja sobre el descenso.

En Tercera el Silva recibe el domingo a las 12:30 horas al Compostela. El Arteixo visita al Vilalbés el domingo a las 12:00 horas y el Montañeros juega en el campo del Alondras el domingo a las 16:30 horas.

De nuevo en polideportivo, Maristas afronta el derbi ante Cortegada el sábado a las 19:30 horas en Vilagarcía.

El OAR Coruña visita la pista de Ibiza este sábado a las 19:30 horas. Los coruñeses llegan motivados tras la victoria del pasado fin de semana.

En fútbol sala, el 5 Coruña femenino viaja hasta Ourense para medirse al Cidade de As Burgas el sábado a las 17:15 horas, mientras que el equipo masculino se desplaza a Valladolid y se enfrentará al conjunto local el sábado a las 19:30 horas.