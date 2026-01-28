La Fundación Amare Terra entrega en A Coruña sus Premios Terra de Hércules 2026: todos los ganadores

Imagen de los premiados. Xunta de Galicia.

La Fundación Amare Terra entregó este martes en A Coruña sus Premios Terra de Hércules 2026. El evento, celebrado en Palexco, contó con la participación de referentes del deporte e instituciones y reconoció las 14 personas y entidades (tres de ellas a título póstumo) por su contribución al ecosistema del deporte gallego.

El premio celebró su segunda edición, consolidándose como un reconocimiento coral que premia trayectorias diversas vinculadas a la formación, a la gestión, al arbitraje, al voluntariado, a la investigación y al impacto social del deporte, especialmente en ámbitos y disciplinas con menor visibilidad pública.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, fue uno de los asistentes al acto. "El Premio Terra de Hércules reconoce no solo éxitos deportivos, sino trayectorias humanas que educan, integran y construyen sociedad desde muchas veces el silencio y el trabajo constante", indicó Abalde.

Los ganadores

Los Premios Terra de Hércules 2026 han reconocido a varias entidades y personas por su aportación al deporte gallego. Los ganadores son los siguientes:

Alfonso Ortega Casasnovas (atletismo) : entrenador clave en la formación de atletas y técnicos, con un legado decisivo en el desarrollo del atletismo gallego

: AMFIV - Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo (baloncesto) : entidad referente del deporte adaptado e inclusivo en Galicia desde 1982

: Augusto César Lendoiro (hockey, balonmano y fútbol) : figura histórica de la gestión deportiva, determinante en la proyección nacional e internacional del deporte gallego

: Aurora Martínez Vidal (gimnasia rítmica) : pionera en la promoción de la gimnasia rítmica y del deporte femenino en Galicia

: Carlos Bremón Pérez (natación y surf) : deportista, entrenador y gestor clave en la estructuración de la natación gallega

: David Cal Figueroa (piragüismo) : uno de los deportistas más laureados de la historia olímpica española y referente del piragüismo gallego

: Jesús Hermida Cebreiro (gestión deportiva) : protagonista de la modernización del sistema deportivo español durante la Transición

José María Covelo Cartelle (balonmano) : impulsor del tejido deportivo local y del balonmano de base en Pontevedra

Luis Gregorio Ramos Misioné (piragüismo) : doble medallista olímpico y pionero de la proyección internacional del piragüismo gallego

María Dolores Rojas Suárez (atletismo) : árbitra internacional de referencia y formadora de nuevas generaciones de jueces

Rafael Martín Acero (Ciencias del Deporte): referente académico en la profesionalización e investigación del deporte gallego

Los premios, además, han realizado tres reconocimientos a título póstumo: