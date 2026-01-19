Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Básquet Coruña cerró la primera vuelta con una gran victoria sobre Mallorca. @basquetcoruna

Fin de semana de grandes resultados para la mayoría de equipos de A Coruña.

El Dépor ganó en Almería por un gol a dos y cortó su mala racha de resultados. Los coruñeses se quedan a cuatro puntos del líder.

Básquet Coruña cerró la primera vuelta con una gran victoria sobre Mallorca por 94 a 72. Los coruñeses cerraron la primera vuelta con un espectacular balance de 15 victorias y una sola derrota.

También ganó el Liceo que superó al Cerdanyola por un ajustado 4 a 3. Los coruñeses fueron por delante en todo momento pero acabaron sufriendo en el tramo final.

No tuvo tanta suerte el Dépor Abanca que perdió por un gol a cero ante el Badalona. Las locales se adelantaron en el primer minuto de juego y las blanquiazules no fueron capaces de remontar.

En Segunda Federación el Fabril empató a cero ante el Langreo y se queda en segunda posición a un punto del Oviedo Vetusta.

El Bergantiños por su parte perdió por dos goles a uno ante el Numancia en Los Pajaritos. Los de Carballo se adelantaron en el marcador pero sucumbieron ante el conjunto numantino.

En Tercera Federación Silva y Arteixo empataron a uno en un partido vibrante que igualaron los visitantes con un gran gol de Agulló. El Montañeros empató a cero en su visita al Cambados.

En polideportivo Maristas venció en Tarragona por 62 a 83 y se llevó el encuentro de manera clara y contundente.

En balonmano el OAR se llevó el derbi ante Cisne por 28-20. Los coruñeses completaron una gran segunda parte que les permitió llevarse el encuentro.

En voleibol Zalaeta venció a Arroyo por un claro cero a tres en la Superliga 2 femenina.

En fútbol sala el 5 Coruña superó al Lugo Sala por tres goles a dos, mientras que en categoría femenina venció por dos goles a tres en la pista de Lago Sport.