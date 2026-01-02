Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Casi sin tiempo para digerir la entrada de 2026, algunos equipos de A Coruña retoman la competición oficial este primer fin de semana del año.

El Dépor arranca enero recibiendo al Cádiz en Riazor el domingo a las 21:00 horas. Los de Hidalgo necesitan dejar atrás un mal mes de diciembre y encarar con buenos resultados un mes de enero que será altamente exigente.

También en casa comienza un Básquet Coruña que recibe a Cantabria en el Coliseum el domingo a las 12:30 horas. Los coruñeses llegan tras encajar la primera derrota de la temporada en la pista de Obradoiro.

El Deportivo Liceo visita la pista de Alcoi para afrontar un partido que se jugará el domingo a las 12:15 horas.

El Dépor Abanca no tiene jornada este fin de semana.

Sí competirá el Deportivo Fabril que visita el campo del Valladolid Promesas. Los de Manuel Pablo arrancan en año como líderes y afrontarán el encuentro el domingo a las 12 horas.

El Bergantiños por su parte jugará el domingo a las 17:00 horas en el campo de la Sarriana. Los de Carballo son cuartos con 29 puntos y están a solo dos del Fabril.

En Tercera Federación no hay jornada este fin de semana y tampoco en competiciones polideportivas como baloncesto femenino o balonmano.