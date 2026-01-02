Abierto el plazo de presentación de candidaturas para los Premios do Deporte de A Coruña

La Deputación da Coruña ha abierto este viernes el plazo de presentación de candidaturas para los IV Premios do Deporte. Habrá un total de 15 categorías a las cuales se puede optar hasta el próximo 30 de enero.

El objetivo de estos galardones es reconocer y poner en valor el trabajo de las personas y entidades deportivas de la provincia que destacan por su trayectoria, sus logros o su contribución al fomento de la práctica deportiva y la actividad física.

En palabras del deputado de Deportes, Antonio Leira, estos premios son "unha ferramenta fundamental para recoñecer o esforzo, a dedicación e os valores que transmite o deporte na nosa provincia" con los que "a Deputación quere dar visibilidade tanto ás grandes figuras deportivas como ao traballo silencioso de clubs, entidades, adestradores e persoas que fan posible que o deporte chegue a todos os recunchos da Coruña".

Por eso, el deputado anima a la ciudadanía a participar en la convocatoria. "Queremos que estes premios sexan un reflexo fiel da diversidade, do talento e do compromiso co deporte que existe na provincia, polo que convidamos a presentar candidaturas e a recoñecer exemplos que merecen ser postos en valor", afirmó.

15 categorías

En total hay 15 categorías a las que personas, clubs o entidades pueden aspirar.

Estas son mejor deportista femenina, mejor deportista masculino, mejor deportista veterana femenina, mejor deportista veterano masculino, mejor deportista promesa femenina en categoría base, mejor deportista promesa masculino en categoría base, mejor deportista con diversidad funcional femenina y mejor deportista con diversidad funcional masculino.

También hay premio al mejor entrenador o entrenadora, mejor árbitro o árbitra, mejor entidad colaboradora o patrocinadora, mejor evento deportivo, mejor entidad en la promoción y fomento del deporte de base, mejor entidad en la promoción y fomento del deporte inclusivo. Por último, habrá un premio a la trayectoria y una vida dedicada al deporte.

De forma paralela, el jurado podrá otorgar menciones especiales a título individual o colectivo a personas o entidades que llevaran a cabo una actuación destacable a nivel provincial.

Premios y gala

Los premios no cuentan con una dotación económica, pero sí con un galardón conmemorativo y un diploma acreditativo, además del reconocimiento social de la Deputación.

La nueva edición de la Gala do Deporte todavía no tiene fecha para este 2026, pero a ella acudirán personas y entidades invitadas, además de aquellas premiadas.