Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Deportivo 3 - Cultural 0: El Dépor recupera sensaciones con un Zaka muy efectivo RC Deportivo

El fin de semana llega con fuerza e ilusión para los equipos deportivos de A Coruña. Tras lograr unos resultados espectaculares la semana pasada, afrontan con ganas sus nuevos compromisos.

El Deportivo recibe en Riazor al Ceuta el domingo a las 14:00 horas. Los coruñeses buscan su cuarto triunfo consecutivo.

El Deportivo femenino visita al Sevilla en un partido que se jugará el sábado a las 12:00 horas.

Tanto Deportivo Liceo como Básquet Coruña descansan este fin de semana.

De nuevo en el fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril recibe en Abegondo a la Gimnástica Segoviana el domingo a las 18:00 horas. El conjunto segoviano es líder con un punto de ventaja sobre el Fabril.

El Bergantiños visita a la UD Ourense en un partido que se jugará el domingo a las 17:00 horas. El conjunto carballés es quinto y está situado en zona de playoff.

En Tercera Federación el Montañeros recibe al Somozas el sábado a las 16:00 horas mientras que el Arteixo hace lo propio a las 18:00 enfrentándose al Compostela. El Silva por su parte visita al Lugo B en un choque que se disputa a las 12:30 horas.

De nuevo en polideportivo, el OAR Coruña recibe a Sevilla el sábado a las 19:00 horas en un partido que se jugará en el Pabellón San Francisco Javier.

Maristas recibe en el Pabellón de su colegio a Arxil en un partido que se disputará este sábado a las 18:00 horas.

El 5 Coruña recibe este sábado al Deportivo Laviana a las 16:30 horas en un partido importante en la pelea por la permanencia.

En vóley femenino, Zalaeta recibe el sábado a las 17:30 horas a Torrejón en el Pabellón Barrio de las Flores.