Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana
El Dépor regresa a Riazor en un fin de semana sin partido para Básquet Coruña
El fin de semana llega con fuerza e ilusión para los equipos deportivos de A Coruña. Tras lograr unos resultados espectaculares la semana pasada, afrontan con ganas sus nuevos compromisos.
El Deportivo recibe en Riazor al Ceuta el domingo a las 14:00 horas. Los coruñeses buscan su cuarto triunfo consecutivo.
El Deportivo femenino visita al Sevilla en un partido que se jugará el sábado a las 12:00 horas.
Tanto Deportivo Liceo como Básquet Coruña descansan este fin de semana.
De nuevo en el fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril recibe en Abegondo a la Gimnástica Segoviana el domingo a las 18:00 horas. El conjunto segoviano es líder con un punto de ventaja sobre el Fabril.
El Bergantiños visita a la UD Ourense en un partido que se jugará el domingo a las 17:00 horas. El conjunto carballés es quinto y está situado en zona de playoff.
En Tercera Federación el Montañeros recibe al Somozas el sábado a las 16:00 horas mientras que el Arteixo hace lo propio a las 18:00 enfrentándose al Compostela. El Silva por su parte visita al Lugo B en un choque que se disputa a las 12:30 horas.
De nuevo en polideportivo, el OAR Coruña recibe a Sevilla el sábado a las 19:00 horas en un partido que se jugará en el Pabellón San Francisco Javier.
Maristas recibe en el Pabellón de su colegio a Arxil en un partido que se disputará este sábado a las 18:00 horas.
El 5 Coruña recibe este sábado al Deportivo Laviana a las 16:30 horas en un partido importante en la pelea por la permanencia.
En vóley femenino, Zalaeta recibe el sábado a las 17:30 horas a Torrejón en el Pabellón Barrio de las Flores.