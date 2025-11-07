Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana
Deportivo y Liceo afrontan compromisos ligueros en su casa mientras que Básquet Coruña y Dépor Abanca viajan
El último fin de semana: Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña
A las puertas de un nuevo fin de semana, los equipos coruñeses se preparan para afrontar sus respectivos compromisos ligueros.
El Dépor recibe en Riazor a la Cultural Leonesa el sábado a las 18:30. Los coruñeses arrancan la jornada en puestos de playoff.
Básquet Coruña viaja a Madrid para medirse a Estudiantes en un partidazo que se disputa el domingo a las 18:30 horas. El conjunto naranja es líder con seis victorias en seis jornadas.
El Dépor Abanca viaja a Barcelona para enfrentarse al Barça el domingo a las 12:00 horas.
El Deportivo Liceo jugará en Riazor también el domingo a las 12:00 ante el Reus.
De nuevo en fútbol y ya en Segunda Federación, Fabril y Bergantiños se enfrentan en un apasionante derbi el domingo a las 12 horas.
En Tercera Federación el Arteixo recibe al Somozas el sábado a las 18:30 horas. El Silva juega el domingo a las 12:30 en casa ante el Viveiro. El Montañeros visita el campo del Arosa el domingo a las 17:30 horas.
En fútbol sala masculino el 5 Coruña recibe el sábado a las 16:30 horas en Mesoiro a O Esteo.
Maristas no tiene jornada este fin de semana.