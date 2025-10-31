Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Pista del Básquet Coruña en el Coliseum de A Coruña Quincemil

El fin de semana deportivo arranca este mismo viernes con el partido en el Coliseum entre Básquet Coruña y Fuenlabrada. Ambos equipos llegan al partido sin conocer la derrota esta temporada.

El Dépor jugará el domingo ante el Zaragoza en tierras mañas. Tras superar la primera ronda de Copa, los de Hidalgo tratarán de reconducir su camino en liga donde acumulan cinco jornadas sin ganar.

También juega fuera el Dépor Abanca. Las de Fran Alonso visitan el campo del Eibar el sábado a las 16:00 horas.

El Liceo por su parte visita la siempre complicada pista de Igualada el domingo a las 18:00 horas.

En Segunda Federación el Fabril disputa un apasionante derbi ante la UD Ourense el sábado a las 16:30 horas.

El Bergantiños recibe a la UP Langreo el domingo a las 17:00 horas en As Eiroas.

En Tercera Federación tenemos derbi coruñés el domingo a las 12:00 horas en Visma. El Montañeros recibe al Arteixo, mientras que el Silva juega el domingo a las 17:00 horas en su visita al campo del Céltiga.

En baloncesto femenino, Maristas visita a Abril Adba Sanfer en Avilés el sábado a las 20:00 horas.

En fútbol sala el 5 Coruña masculino disputa su encuentro liguero este viernes a las 21:00 horas en su visita al Coruxo. El equipo femenino no tiene competición liguera este fin de semana.

En balonmano el OAR Coruña aplazó su encuentro del fin de semana ante el Sinfín por el compromiso internacional de dos de sus jugadores. Su siguiente partido será de Copa del Rey el próximo miércoles 5 de noviembre.