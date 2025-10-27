Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El fin de semana dejó resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña.

El Dépor rescató un punto ante el Valladolid en el descuento que le permite romper la racha de dos derrotas consecutivas. A pesar de ello los de Hidalgo no hicieron un buen encuentro y siguen bajando posiciones en la tabla.

Triunfo muy meritorio de Básquet Coruña ante Tizona en Burgos por 82-97. Los de Carles Marco se quedan como único equipo con cinco victorias en cinco encuentros.

El Deportivo Liceo también logró un punto agónico en su visita al Sant Just. El encuentro acabó con empate a dos y los dos tantos coruñeses llegaron a dos minutos para el final.

El Dépor Abanca descansó y no tuvo jornada por el parón de selecciones.

En Segunda Federación el Fabril encajó su primera derrota de la temporada al caer en casa ante el Oviedo Vetusta por cero goles a uno.

El Bergantiños venció por un gol a dos al Rayo Cantabria. Los de Carballo son cuartos y se quedan a dos puntos del Fabril que continúa como líder.

En Tercera Federación el Silva encajó una dura derrota en casa ante el Cambados por un gol a dos. Los coruñeses son colistas con cuatro puntos.

El Montañeros logró una importante victoria por un gol a tres al Noia y el Atlético Arteixo empató a dos en casa ante el Arosa.

De nuevo en el polideportivo, el OAR Coruña logró una victoria de mucho mérito ante el Barça B por 36-37. El gol de la victoria llegó en el último momento de un partido que resultó vibrante.

En baloncesto femenino, Maristas venció a Barakaldo por 53-56. Las coruñesas siguen en primera posición de la tabla.

En fútbol sala femenino, Viaxes Amarelle se llevó el derbi coruñés ante 5 Coruña tras vencer por 7-3.