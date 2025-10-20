Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El Liceo cerró una gran semana con tres victorias en tres partidos. @HockeyClubLiceo

El fin de semana nos deja como siempre resultados dispares para los equipos de A Coruña.

El Dépor cayó ante el Racing de Santander por dos goles a uno y prolonga su mala racha de resultados que le ha llevado a bajar varias posiciones en la clasificación.

Una de las buenas noticias del fin de semana la protagonizó el Básquet Coruña. El conjunto naranja venció a Palmer por 91-75. Los de Carles Marco siguen en lo alto de la tabla junto a Palencia y Estudiantes con cuatro victorias.

También venció el Deportivo Liceo que cerró una gran semana con tres victorias en tres partidos. Los de Juan Copa superaron a Calafell por tres goles a dos.

El Dépor Abanca empató a uno ante el Atlético de Madrid en Riazor en un choque marcado por la expulsión de una jugadora visitante al inicio de la segunda mitad. Las coruñesas cuentan con 7 puntos, tres de ventaja sobre el descenso.

En Segunda Federación el Fabril empató en su visita al Lealtad. Los de Manuel Pablo siguen en lo alto de la tabla con 19 puntos en siete jornadas.

El Bergantiños superó al Burgos Promesas por tres goles a dos. Los de Carballo son cuartos con 14 puntos y están en zona de playoff.

En Tercera Federación la jornada fue muy negativo para los equipos coruñeses. El Silva perdió por un gol a cero ante el Boiro. Un resultado similar al que sufrió el Atlético Arteixo en su visita a Viveiro. El Montañeros perdió en casa ante el Racing Vilalbés por cero goles a cuatro.

De nuevo en polideportivo y ya en baloncesto femenino, Maristas venció a Manresa por 66-54. Las coruñesas llevan pleno de victorias y siguen en lo alto de la clasificación.

En balonmano el OAR Coruña cayó en casa ante el Eivissa por 25-27.

En fútbol sala el 5 Coruña masculino venció a Begonte por cuatro goles a seis.

En rugby el CRAT femenino cayó ante Olímpico Pozuelo por 17-10.