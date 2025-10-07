Betanzos (A Coruña) construirá un pump track en la zona del Pasatiempo antes de final de año

Betanzos contará con una pista de pump track en la zona del Pasatiempo. La alcaldesa, María Barral, así lo ha confirmado como parte de la propuesta de POS adicional (Plan de Obras y Servicios) de la Diputación de A Coruña, en el que al municipio le corresponden 220.000 euros.

"El pump track será una realidad tal y como habíamos anunciado y comprometido", aseguró la regidora, que recordó que esta iniciativa ya había sido planteada en los presupuestos participativos y se encontraba entre las prioridades del Concello para ejecutar en cuanto existiese financiación suficiente.

El proyecto técnico, ya redactado, contempla un coste aproximado de 50.000 euros y su ejecución se realizará en la zona del Pasatiempo, un enclave que el gobierno local quiere seguir potenciando con nuevas infraestructuras deportivas y de ocio.

Barral confía en que el pleno municipal apruebe la propuesta y apeló al apoyo del Partido Popular, tras recordar que la formación votó en contra del anterior plan de obras en el que se incluía la construcción de una pista de pádel cubierta, valorada en 157.000 euros.

El gobierno local enmarca esta actuación dentro de su plan de mejora de infraestructuras deportivas, que pretende ir desarrollando en colaboración con distintas administraciones.

En esa línea, la alcaldesa recordó que ya trasladó a la Xunta de Galicia la necesidad de acometer otras instalaciones, como un skatepark o un nuevo pabellón polideportivo, en una reunión mantenida con el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete.

El resto de los fondos del POS adicional que correspondan a Betanzos se destinarán a gasto corriente, según confirmó el Concello.