Abel Faraldo, el gallego que sobrevivió a Iwo Jima

El 23 de febrero de 1945, el fotógrafo Joe Rosenthal alcanzó la cumbre del monte Suribachi, en la isla de Iwo Jima, en Japón, y capturó por accidente el momento exacto en el que seis soldados alzaban una bandera de Estados Unidos. Esta imagen se convertiría en el mayor símbolo de la Segunda Guerra Mundial, además de ganar el Premio Pulitzer y dar la vuelta al mundo representando la victoria del bando aliado frente a las potencias del Eje. Pero la historia oficial olvidó mencionar que bajo la sombra de aquella misma montaña también luchaba un coruñés. Mientras la cámara inmortalizaba el triunfo estadounidense, un marine luchaba contra el incesante fuego de la artillería japonesa en las playas de arena negra, defendiendo el país que lo había acogido. Esta es la historia de un emigrante gallego que abandonó su trabajo en la construcción para enfundarse el uniforme del Cuerpo de Marines y sobrevivir a cuatro de las mayores batallas del frente del Pacífico: Abel Faraldo Maceira.

Imagen original de Joe Rosenthal. https://es.wikipedia.org

Abel Faraldo Maceira nació el 20 de septiembre de 1920 en Abragonte, una pequeña aldea perteneciente al ayuntamiento coruñés de Paderne. Era hijo de Marcelino Faraldo Hermida y María Bernarda Maceira Miño, miembros de una humilde familia que buscaba la manera de prosperar económicamente en un entorno caracterizado por la escasez de recursos y la falta de oportunidades.

Por eso, en 1921, siendo Abel apenas un recién nacido, su padre tomó la difícil decisión de cruzar el océano Atlántico. Marcelino viajó primero a La Habana y posteriormente embarcó en el buque “SS Morro Castle” para llegar a la bulliciosa ciudad de Nueva York, donde comenzó a trabajar como mecánico en diversos barcos comerciales.

El SS Morro Castle. https://es.wikipedia.org

A diferencia de la mayoría de los emigrantes gallegos, que elegían destinos hispanohablantes, la familia Faraldo terminó fijando su residencia en los Estados Unidos de América, lo que implicaba asumir el reto de superar las barreras idiomáticas y enfrentarse a la crisis económica desencadenada por la Gran Depresión.

Durante su juventud en Estados Unidos, la trayectoria laboral de Abel se centró en el sector de la construcción, donde las agotadoras jornadas de trabajo manual forjaron en él una extraordinaria resistencia física que resultaría vital para soportar el futuro entrenamiento militar.

La tranquila existencia de los residentes extranjeros en el país cambió drásticamente en diciembre de 1941, tras el ataque sorpresa de la aviación japonesa a la base naval de Pearl Harbor. A raíz de este incidente, el gobierno federal instauró mecanismos de reclutamiento que permitían a los inmigrantes alistarse voluntariamente en las fuerzas armadas para acelerar los tediosos trámites burocráticos para obtener la nacionalidad.

El USS West Virginia tras el ataque a Pearl Harbor. https://es.wikipedia.org

Abel se presentó voluntario para ingresar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1942. Esta rama militar requería superar unas pruebas físicas muy rigurosas en sus campamentos de instrucción, donde se priorizaba la preparación para ejecutar asaltos anfibios.

Anverso de la “Registration Card” de Abel Faraldo. https://armada.defensa.gob.es

Tras completar su fase de adiestramiento básico, el coruñés fue asignado a las filas de la recién creada 4.ª División de Marines para reforzar de inmediato el frente del Pacífico. El bautismo de fuego de esta unidad se produjo en invierno de 1944 en el lejano atolón de Kwajalein, formando parte del asalto directo a Roi-Namur.

Reverso de la “Registration Card” de Abel Faraldo. https://armada.defensa.gob.es

La conquista militar de este territorio demostró que los asaltos anfibios serían de gran utilidad en el futuro y proporcionó a Abel y al resto de sus compañeros una valiosísima experiencia de combate real.

Sin tiempo para descansar, el alto mando estadounidense ordenó el inicio de la campaña de las islas Marianas durante el verano de 1944, para establecer bases aéreas estratégicas en la región. El objetivo principal de esta operación consistía en tomar el control de la isla de Saipan, un bastión montañoso fuertemente defendido por miles de soldados del ejército imperial japonés.

Marines se cubren tras uno de sus tanques en la isla de Saipan. https://es.wikipedia.org

La geografía de las Marianas presentaba formaciones rocosas que los ingenieros militares japoneses habían transformado en fortines impenetrables, levantando gruesos muros de hormigón armado. Los pelotones operativos de la 4.ª División tuvieron que emplear lanzallamas portátiles para neutralizar los búnkeres, avanzando por escarpados senderos bajo el ataque constante y preciso de los francotiradores enemigos.

Parte de la compañía D del 23rd Marines en 1943. Abel está en la cuarta fila, tercero por la izquierda. https://www.c123rd.com

Abel participó en las operaciones de limpieza del terreno para eliminar nidos de ametralladoras ocultos, utilizando cargas explosivas en enfrentamientos de extrema dureza.

Tras asegurar el control total de la isla, la 4.ª División organizó el cruce del canal para tomar el territorio vecino de Tinian, en una audaz incursión que se ejecutó mediante una maniobra de engaño que permitió a las tropas estadounidenses desembarcar en las playas del norte eludiendo a la artillería japonesa.

El gallego avanzó ordenadamente junto a su unidad a través de los extensos campos de caña de azúcar, soportando las constantes emboscadas. La toma de esta isla se produjo gracias al uso de potentes bombas incendiarias lanzadas por la fuerza aérea.

Marines inspeccionando un tanque japonés en Tinian. https://es.wikipedia.org

Finalizada la campaña de las Marianas, los batallones de la 4.ª División fueron trasladados a los campamentos de recuperación ubicados en Hawái, donde se recobraron de sus heridas, recibieron tropas de reemplazo para cubrir las bajas en combate y entrenaron los asaltos sobre terrenos volcánicos.

La siguiente ofensiva diseñada por el Pentágono era en una pequeña isla volcánica llamada Iwo Jima, ubicada a poco más de 1.000 kilómetros de Tokio. El mando naval consideraba imprescindible tomar sus aeródromos para dar refugio y abastecer a los bombarderos pesados que sufrían graves daños durante sus incursiones aéreas.

La 4.ª División de marines desembarcando en la playa de Iwo Jima. https://es.wikipedia.org

La defensa de Iwo Jima estaba dirigida por un general japonés que había ordenado perforar el monte Suribachi para construir una compleja red de túneles. Era una novedosa estrategia militar que descartaba oponer resistencia en las playas para centrar todos sus esfuerzos en desgastar a las fuerzas estadounidenses desde posiciones más altas.

El 19 de febrero de 1945, las lanchas de asalto con los batallones de la 4.ª División, entre ellos Abel, desembarcaron en las playas de Iwo Jima, pero justo cuando la arena se encontraba llena de indefensas tropas y vehículos blindados, los japoneses abrieron fuego de artillería.

Abel y el resto de sus compañeros tuvieron que utilizar sus palas de trinchera para cavar hoyos en la arena intentando buscar desesperadamente protección contra las bombas que caían del cielo de manera incesante.

La 4.ª División de marines buscando cobertura en la playa de Iwo Jima. https://es.wikipedia.org

Los soldados estadounidenses carecían de cobertura en aquellas desoladas playas y tuvieron que arrastrarse penosamente mientras localizaban y destruían los búnkeres japoneses.

Durante uno de los asaltos a estas fortalezas de hormigón, Abel recibió varios impactos de metralla al rojo vivo. Los informes elaborados por el departamento médico estadounidense acreditan que múltiples proyectiles destrozaron sus tejidos, obligando a los sanitarios a intervenir de urgencia en el campo de batalla. La guerra había terminado para él.

Traslado de heridos en la playa de Iwo Jima. https://es.wikipedia.org

Abel logró sobrevivir a los primeros y críticos instantes gracias a la aplicación de torniquetes y plasma sanguíneo en los hospitales provisionales establecidos en las playas de Iwo Jima. Una vez estabilizado, fue trasladado de inmediato a los buques hospital fondeados a varios kilómetros de distancia de la isla. Allí permaneció inmovilizado durante semanas, mientras los cirujanos le extraían los restos de metal explosivo y suturaban los destrozos en sus músculos.

Anverso de la “USMC Casualty Card” de Abel Faraldo informando de sus heridas. https://armada.defensa.gob.es

El sacrificio demostrado durante su participación activa en cuatro asaltos anfibios, otorgó a Abel el derecho a acceder a los procedimientos federales para legalizar su estatus y el gobierno de los Estados Unidos le concedió la nacionalidad, reconociendo oficialmente su valiosa contribución a la victoria aliada en el frente del Pacífico.

Reverso de la “USMC Casualty Card” de Abel Faraldo informando de sus heridas. https://armada.defensa.gob.es

Además, recibió un Corazón Púrpura, la Medalla de Campaña Asia-Pacífico con tres estrellas de bronce (correspondientes a cada una de las campañas en las que participó), y fue autorizado a llevar la Citación de Unidad Presidencial concedida a la 4.ª División. Fue licenciado el día 20 de noviembre de 1945 tras más de tres años de servicio, de los cuales un año, ocho meses y 23 días, transcurrieron en ultramar, con 48 días en combate.

“USMC Report of Separation” de Abel Faraldo en la que constan todas las fechas. https://armada.defensa.gob.es/

A Abel se le concedió una pensión militar y se reincorporó a la vida civil, retomando su trabajo en el sector de la construcción en la ciudad de Filadelfia, pero su trayectoria tomó un rumbo nuevo cuando decidió ingresar como agente en el cuerpo de policía de Filadelfia. Además, gracias a sus raíces hispanas, trabajó como instructor en el programa oficial de enseñanza de español de la academia de policía a partir de 1960.

Imagen del Philadelphia Daily News del 1 de agosto de 1960. https://armada.defensa.gob.es

Durante esta larga etapa, formó parte de multitud de asociaciones profesionales y patrióticas como la Fraternal Order of Police y la prestigiosa American Legion, hasta que falleció de manera repentina el 1 de abril de 1983, con tan solo 62 años, en el estado de Pensilvania.

Su historia permaneció injustamente olvidada durante décadas en archivos militares del ministerio de defensa estadounidense, hasta que un reciente estudio de investigación logró rescatar su expediente.

Abel Faraldo en 1943. https://www.c123rd.com

Este hallazgo fue posible gracias al magnífico trabajo académico "Uncommon valor: Abel Faraldo, un emigrante gallego en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial", un riguroso artículo histórico publicado en la Revista de Historia Naval por los investigadores Javier Fernández Castroagudín, Óscar Galansky López, Jesús González Beade y Rubén Travieso Díaz, al que puedes acceder desde aquí.

Portada del artículo en la Revista de Historia Naval. https://armada.defensa.gob.es

La memoria de todos aquellos soldados que lucharon por la libertad en las playas del Pacífico, se mantiene intacta gracias al incansable esfuerzo de los historiadores. Por ellos, hoy sabemos que un gallego cruzó medio mundo para defender la bandera que Joe Rosenthal inmortalizó en la batalla de Iwo Jima.

El servicio de Abel Faraldo al país que lo acogió, y a su comunidad, hizo honor al lema del Cuerpo de Marines: “Siempre fiel”.

Abel Faraldo el 29 de julio de 1942, seis días después de alistarse en el Cuerpo de Marines. https://www.c123rd.com

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Más gallegos en la Segunda Guerra Mundial:

Referencias:

Fernández Castroagudín, J., Galansky López, Ó., González Beade, J., & Travieso Díaz, R. (2025). Uncommon valor: Abel Faraldo, un emigrante gallego en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Revista de Historia Naval, (167), pp. 83-102

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