El misterioso río de piedra donde nace el padre de Galicia: el Miño

Durante siglos, exploradores europeos surcaron ríos, junglas y desiertos en busca del origen del río Nilo. Heródoto lo llamó “el don de Egipto”, pero nadie sabía con certeza dónde nacían sus aguas. Fue en el siglo XVII cuando, tras múltiples intentos, el jesuita español Pedro Paez halló los manantiales del Nilo Azul. Las fuentes del Nilo Blanco serían encontradas dos siglos después. Ese misterio fascinó a generaciones, porque no era tan solo de un problema de geografía. El origen de un río es también el origen de una civilización, de una cultura y de una forma de mirar el mundo. Por eso el Nilo atrajo a aventureros y científicos durante milenios, porque comprender de dónde venía era comprender también el destino de Egipto. Algo parecido sucede con el Miño, el río padre de Galicia. A pesar de recorrer más de 300 kilómetros hasta morir en el Atlántico, su origen aún protagoniza debates, leyendas y contradicciones. ¿Surge del Pedregal de Irimia, de la laguna de Fonmiñá o de algún manantial oculto bajo la tierra? La ciencia ofrece respuestas, pero el mito sigue instalándose en la memoria colectiva, y quizá sea esa mezcla de certeza e incertidumbre lo que convierte al Miño en mucho más que un río. Lo convierte en parte de la identidad gallega.

El Nilo Azul. https://es.wikipedia.org

Quien alguna vez haya ascendido a la sierra de Meira, en Lugo, se habrá encontrado con un paisaje desconcertante formado por un río de piedras de cientos de metros que parece haberse derramado desde las montañas. Bajo ese espectacular río de piedras discurre, invisible, el agua que da, metro a metro, forma al Miño.

Ese lugar, a casi 700 metros de altitud, es hoy conocido como el Pedregal de Irimia y es considerado el nacimiento real del río Miño. Este espectacular pedregal es en realidad una morrena glaciar, una acumulación de sedimentos transportados por el hielo, formada por el depósito de materiales durante la última glaciación.

Plano del Pedregal de Irimia. https://www.miteco.gob.es

El agua se filtra entre estas piedras y solo reaparece en forma de arroyo unos metros más abajo, iniciando así un viaje que lo convertirá en el cauce más largo de Galicia. Su rareza geológica ha hecho que se declare espacio protegido e incluido en inventarios de lugares de interés científico.

Pero más allá de la ciencia, el Pedregal tiene su propio relato.

Algunas leyendas cuentan que una bruja llamada Irimia, enfadada con los monjes del cercano monasterio de Meira, lanzó esas piedras para tapar la fuente del Miño y evitar que sus enemigos tuviesen acceso a su agua. Otras cuentan que realmente fueron demonios sorprendidos por el amanecer quienes dejaron allí el pedregal en su huida. Incluso hay algunas que aseguran que bajo ese mar de rocas todavía laten voces antiguas y restos de aldeas malditas por la naturaleza.

Pedregal de Irimia, nacimiento del río Miño. https://es.wikipedia.org

Sin embargo, durante siglos, el lugar señalado como origen del Miño no fue Irimia, sino la lagoa de Fonmiñá, en el municipio de A Pastoriza. Allí, en un remanso circular de aguas claras y tranquilas, se pueden ver los llamados “ojos del Miño”, burbujas que emergen desde el fondo como si el río estuviera naciendo a la vista del visitante.

Fonmiñá tuvo tanto peso simbólico en su momento que allí se erigieron monolitos y paneles indicativos y generaciones enteras han crecido convencidas de que el Miño nacía allí. Era un nacimiento visible, tangible, que parecía perfecto para un río tan cargado de simbolismo.

Lagoa de Fonmiñá. https://www.elespanol.com/quincemil

La ciencia, sin embargo, ha matizado esa visión.

Hidrólogos y geólogos han demostrado que Fonmiñá es más bien un afloramiento, una fuente conectada con el mismo sistema acuífero de Irimia. Realmente sí alimenta al Miño, pero no es su fuente, ni primera ni primaria.

No obstante, para muchos gallegos, la imagen de la lagoa sigue siendo la más icónica, la más reconocible, la que mejor encarna la magia de ver nacer al río padre.

El debate entre Irimia y Fonmiñá no es nuevo, y en realidad revela algo más profundo, que muchos ríos no tienen un único nacimiento, que son sistemas complejos que surgen de múltiples manantiales, arroyos y acuíferos subterráneos.

Lagoa de Fonmiñá. https://www.mancomunidadeterracha.org

El Nilo lo demostró con sus fuentes en los Grandes Lagos y el Miño lo confirma en Galicia, donde su cuenca alta funciona como un mosaico de aportes que confluyen en un cauce común.

Por eso, para algunos geógrafos, la pregunta “¿dónde nace el Miño?” nunca tendrá una única respuesta. Nace en Irimia, sí, pero también en los manantiales de A Pastoriza en Fonmiñá, en todas esas aguas que convergen para formar su caudal.

Pedregal de Irimia, nacimiento del río Miño. https://es.wikipedia.org

Los romanos ya lo entendieron así, y por eso levantaron sobre él puentes como el de Lugo, que todavía hoy desafía al tiempo, y trazaron calzadas siguiendo su curso. El río se convirtió en vía de comunicación, en arteria de poder y comercio.

En la Edad Media, sus riberas se poblaron de monasterios y ermitas, y allí encontraron los monjes el símbolo de la permanencia, el cauce que todo lo une y todo lo arrastra, al que se asomaban para meditar o para alimentar molinos y huertas.

Más adelante, el Miño fue también frontera. Primero entre condados medievales que lo usaron como límite natural y después entre dos reinos: Galicia y Portugal. Hasta hoy, su tramo final sigue marcando la frontera hispano-lusa, con A Guarda y Caminha mirándose a ambos lados de su desembocadura.

Trazado del Miño. https://es.wikipedia.org

Desde Irimia y Fonmiñá hasta el Atlántico, el Miño es un viaje por la historia. Río sagrado para los antiguos, camino para soldados y mercaderes, refugio para monjes, frontera para reinos y espejo de una Galicia que siempre lo reconoció como padre, ya que forma parte de nuestra propia identidad.

Porque el Miño es la arteria principal de Galicia, con 315 kilómetros de recorrido. Atraviesa las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, recoge afluentes poderosos como el Sil, crea paisajes únicos como la Ribeira Sacra y baña ciudades históricas como Lugo y Ourense.

Puente romano sobre el Miño en Ourense. https://es.wikipedia.org

Y por eso también el Miño ha sido una constante en la literatura gallega. Rosalía de Castro lo evocó como un símbolo de “saudade”, Otero Pedrayo lo describió como el río civilizador de Galicia, y Curros Enríquez lo convirtió en metáfora de la resistencia gallega. Es “o río pai”, el río padre, porque en sus aguas se reconoce la identidad de un pueblo.

No hay generación que no haya cantado, escrito o soñado con el Miño. Desde las barcas que cruzaban sus aguas en los pueblos ribereños hasta los estudiantes que en las ciudades lo miraban como un símbolo de continuidad, el río ha funcionado como una frontera física y emocional, uniendo y separando a la vez, siempre cargado de significados.

Estuario del Miño. https://es.wikipedia.org

Hoy, el consenso académico reconoce al Pedregal de Irimia como el origen más alto del Miño, pero esa certeza científica no ha borrado el mito. Al contrario, lo ha enriquecido, porque el Miño nace en las piedras, pero también en las historias que los gallegos han tejido para explicarlo.

Pedregal de Irimia, nacimiento del río Miño. https://www.miteco.gob.es

Al final, como el Nilo, el Miño es un relato, y su nacimiento es también el nacimiento de Galicia como territorio simbólico, cultural e histórico. Allí donde brota, entre rocas y lagunas, brota también la memoria de un pueblo que nunca quiso separar la ciencia del mito.

Pedregal de Irimia, nacimiento del río Miño. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros/

Otros artículos de Iván Fernández Amil:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

elidealgallego.com

galiciamaxica.eu

guiarepsol.com

blog.turismo.gal

elconfidencial.com

aguiasdevigo.es

info.igme.es

paseargalicia.com

miteco.gob.es

mancomunidadeterracha.org