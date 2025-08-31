Argimiro García Granados, el heroico médico gallego que se enfrentó al infierno de la Guerra de Vietnam

El 11 de junio de 1963, el monje budista Thích Quảng Đức se sentó en una de las calles más transitadas de Saigón, se roció con gasolina y, envuelto en llamas, permaneció inmóvil meditando, en protesta por la persecución religiosa del régimen de Vietnam del Sur. En plena Guerra de Vietnam, aquel acto se convirtió en un símbolo de resistencia. Las fotografías de su sacrificio dieron la vuelta al mundo, ganaron un premio Pulitzer y sirvieron para cuestionar las políticas adoptadas por el régimen de Ngô Đình Diệm. Tras su funeral, en el que sus restos fueron finalmente reducidos a cenizas, el corazón de Quảng Đức no se quemó, por lo que fue recuperado y resguardado como una reliquia, símbolo de su compasión. En el delta del Mekong, otro hombre también dejó su huella en ese infierno. Como jefe de la Misión Sanitaria Española en Ayuda a Vietnam del Sur, este médico militar, veterano de la Guerra Civil y de la División Azul, salvaría miles vidas junto a sus compañeros. Así fue como Argimiro García Granados llevó el alma de Galicia a Vietnam, desde Santiago de Compostela a Saigón.

Fotografía de Thích Quảng Đức que ganó el premio Pulitzer. https://es.wikipedia.org

Argimiro García Granados nació el 13 de marzo de 1912 en Santiago de Compostela, creció entre las calles empedradas de la ciudad del Apóstol y estudió Bachillerato en el colegio de los Maristas de Santiago, destacando por su disciplina y curiosidad.

A los 18 años se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, una de las más prestigiosas de España, con la ambición de convertirse en médico. Sin embargo, la Guerra Civil Española interrumpió sus estudios en su quinto año, obligándole a incorporarse al frente como sanitario en el bando golpista.

Faculta de Medicina de Santiago de Compostela. https://es.wikipedia.org

Durante la guerra, bajo el estruendo de los combates, Argimiro demostró un temple excepcional, atendiendo heridos en condiciones extremas y forjando su vocación como cirujano. Tras la guerra, regresó a Galicia para finalizar sus estudios, graduándose con honores. Su experiencia en el frente le valió para obtener un aprendizaje práctico que pocos estudiantes podían igualar, lo que acabó por convertirle en un habilidoso cirujano.

En 1941, se trasladó a León, donde trabajó en el Hospital Militar, perfeccionando sus técnicas quirúrgicas y comenzando a interesarse por la radiología, una especialidad todavía emergente en aquel momento.

Soldados españoles de la Divisón Azul. https://es.wikipedia.org

Un año después, con el grado de Alférez Médico, Argimiro se unió a la División Azul, un contingente español enviado por Franco a combatir junto a los alemanes en el frente de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial.

En las heladas estepas rusas se enfrentó el caos de la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a soldados en hospitales de campaña bajo temperaturas glaciales y bombardeos constantes. Su valentía y profesionalismo le valieron para ganarse el respeto de sus compañeros, y su experiencia en Stalingrado, marcó su carácter, reforzando su capacidad para actuar con calma en momentos de peligro.

Tropas de la División Azul en el Sitio de Leningrado. https://es.wikipedia.org

Cuando regresó a España en 1943, su prestigio como médico militar creció como la espuma, aunque continuó su trabajo en el Hospital Militar de León, donde se especializó en radiología.

El 16 de agosto de 1947, se casó en Madrid y solicitó destino en Tenerife, donde se incorporó al Hospital Militar en 1947 como Teniente Médico, donde perfeccionó su especialización en radiología y fue ascendido a Capitán.

Su trabajo en las islas Canarias lo consolidó como un radiólogo de referencia, lo que provocó que, en 1963 alcanzase el grado de Comandante, en reconocimiento a su excelencia militar y médica. Además, ese mismo año ingresó en la Academia Española de Radiología.

Antiguo Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife. https://www.fotosantiguascanarias.info

Su experiencia en conflictos bélicos como la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial, y su formación técnica, lo convirtieron en un candidato ideal para misiones de alto riesgo, motivo por el cual fue enviado a Vietnam en misión sanitaria.

En agosto de 1965 Francisco Franco había enviaba una carta al presidente de los Estados Unidos de América, Lyndon Johnson, en respuesta a una misiva suya recibida semanas antes, en la que el estadounidense pedía apoyo militar a sus aliados para la Guerra de Vietnam.

Lyndon Johnson. https://es.wikipedia.org

La respuesta de Franco no fue la esperada. En su contestación llegó a decir al presidente estadounidense que su experiencia, tanto militar como política, le permitía asegurar que el estado social, cultural y económico de los vietnamitas les había empujado a abrazar el comunismo, ya que les ofrecía mayores esperanzas que el sistema capitalista occidental.

También afirmaba que Estados Unidos no ganaría aquella contienda, por lo que España no iba a prestar apoyo militar a una guerra perdida, aunque sí se comprometía a enviar una expedición de ayuda humanitaria y a la que se denominó “Misión Sanitaria Española en Ayuda a Vietnam del Sur”.

En ella participaron varias decenas de militares. Los primeros, a quienes se les bautizó como los “Doce de la Fama”, entre ellos Argimiro, llegaron a Vietnam en septiembre de 1966. A su llegada los estadounidenses les advirtieron de que solo la mitad volverían a casa, “los del Vietcong disparan primero a los médicos”, les dijeron. Pero todos regresarían. Y en parte lo hicieron gracias a su comandante: Argimiro García Granados.

Algunos de los integrantes de la misión sanitaria española a las puertas del hospital. https://es.wikipedia.org

El equipo se estableció en Go Cong, en el delta del Mekong, y operó en Vietnam del Sur hasta 1971. En Go Cong, un área devastada por la guerra, García Granados y su equipo trabajaron en el hospital cívico-militar Truong Công Định, atendiendo heridos en hospitales de campaña mientras los combates resonaban a su alrededor.

A su llegada, los españoles fueron equipados con uniformes estadounidenses, por lo que hicieron todo lo posible para diferenciarse de los americanos cosiendo insignias españolas en sus atuendos, haciendo ondear en el patio del hospital la bandera española y procurando dirigirse a sus pacientes en francés y nunca en inglés, motivo por el cual los vietnamitas los bautizaron como “tai-ba-nha” (españoles en vietnamita).

El hospital convertido en escuela secundaria, en la actualidad. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiYenMenTruongThcsTruongCongDinh

La misión española rehabilitó aquel destartalado hospital de 150 camas, en los que solía haber 400 ingresados de media, en las que atendían a una población de unas 20.000 personas entre los que había heridos de guerra, víctimas de accidentes, niños, enfermos de malaria, paludismo y cólera y pacientes con enfermedades comunes.

Argimiro y su equipo no hacían distinción entre ellos, ya fueran civiles o soldados del Vietcong, ganándose de esta manera el respeto, la admiración y el cariño tanto de amigos como de enemigos.

En una ocasión, la residencia española fue atacada con morteros y ametralladoras vietnamitas. Tras el incidente, un contingente de soldados del Vietcong detuvieron uno de sus jeeps y les pidieron perdón por lo ocurrido aquel día. ¿Por qué? Porque el 70 % de los pacientes de la misión española eran vietcong, llegando a usar los españoles su propia sangre para hacer transfusiones en plenas intervenciones quirúrgicas.

Provincia de Go Cong. https://es.wikipedia.org

Su labor fue tan extraordinaria que la agradecida población de Go Cong bautizó un pequeño puente que cruzaba uno de los brazos del delta del Mekong como “Can tai-ba-nha” que significa literalmente “Puente de España”.

García Granados había regresado a Tenerife en 1967 para dirigir el servicio de Radiología del Hospital Militar, pero en 1970 fue requerido nuevamente para liderar de nuevo la misión médica en Vietnam. Su segunda estancia reforzó su legado como un héroe que se enfrentó el caos con un bisturí y mucho coraje.

Escudo de la Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam del Sur. https://es.wikipedia.org

En el verano de 1971, cuatro años antes del fin de la guerra, la Spanish Medical Mission fue cancelada y sus integrantes fueron repatriados, llegando a España en octubre de ese mismo año. Nadie fue a recibirlos ni a darles la bienvenida. A pesar de que la misión había sido un éxito, para el mundo aquello jamás había sucedido, y fue clasificada como confidencial.

Argimiro García Granados fue ascendido a Coronel en 1973, manteniendo su consulta privada hasta su muerte el 23 de noviembre de 1976, a los 64 años. Fue condecorado por los gobiernos de Estados Unidos y Vietnam del Sur. Para ellos, fue un héroe. Para los suyos, un lejano recuerdo olvidado.

Iván Fernández Amil. Historias de la Historia

