Vítor Mejuto descubre otra mirada de A Coruña en una exposición que podrá visitarse hasta enero

La sede de Afundación en A Coruña ha inaugurado este miércoles la exposición de Vítor Mejuto "A Coruña cidade", una propuesta artística que invita a redescubrir la ciudad a través de sus edificios, fachadas y pequeños detalles arquitectónicos. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 9 de enero de 2027.

El pintor y fotógrafo gallego propone un recorrido visual por una A Coruña alejada de sus monumentos más conocidos. En lugar de centrarse en los grandes símbolos de la ciudad, Mejuto dirige su atención hacia las construcciones cotidianas, las soluciones arquitectónicas populares y las formas que habitualmente pasan desapercibidas.

A partir de esa observación, el artista transforma los elementos urbanos en composiciones pictóricas marcadas por la abstracción geométrica, con influencias de movimientos como el constructivismo, la Bauhaus y De Stijl.

La presentación de la exposición contó con la participación del propio Vítor Mejuto; el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; el comisario de la muestra, Fernando Agrasar; y las responsables del Área de Cultura de la entidad, Marité Cores y Paloma Vela.

Una ciudad alejada de sus monumentos más conocidos

Uno de los aspectos más característicos de esta exposición es la elección de los elementos arquitectónicos que protagonizan las obras. Mejuto se interesa por las fachadas, los colores, los desniveles y las pequeñas particularidades constructivas que forman parte del paisaje urbano.

El comisario, Fernando Agrasar, explicó que el trabajo del artista puede entenderse a través de tres características: la elección de los motivos, la fragmentación de las imágenes y la síntesis de las formas. "No están los grandes monumentos de la ciudad ni sus imágenes arquitectónicas reconocibles, sino que Vítor pone su mirada en el puerto, en el barrio, en lo cotidiano", señaló.

Agrasar destacó también la capacidad del artista para seleccionar fragmentos de los edificios y reducirlos a sus elementos esenciales, hasta convertirlos en composiciones de planos y colores.

Las obras conservan referencias a la luz atlántica de A Coruña, así como pequeñas irregularidades que forman parte del propio proceso pictórico.

Por su parte, Mejuto explicó que el punto de partida de sus creaciones siempre está en la observación del entorno urbano. "La protagonista de esta muestra es la pintura, pero cada obra que aquí podéis ver tuvo su génesis en la contemplación de la ciudad", afirmó.

Una invitación a observar la ciudad de otra manera

Durante la inauguración, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, destacó la importancia de conectar la arquitectura y los avances técnicos con la dimensión emocional de los espacios urbanos.

En este sentido, valoró la capacidad de Mejuto para interpretar la memoria colectiva de A Coruña a través de sus construcciones y de los elementos que forman parte de la vida cotidiana.

Escotet felicitó al artista por ofrecer una visión de la ciudad basada en sus formas, geometrías y colores, capaz de despertar una nueva sensibilidad hacia el entorno.

Vítor Mejuto, nacido en Barcelona y vinculado profesionalmente a Galicia, comenzó su trayectoria como fotógrafo de prensa y reportaje en La Voz de Galicia, donde actualmente ejerce como jefe de fotografía. Su producción artística se caracteriza por el protagonismo del color y la simplificación geométrica de las formas.

Horarios para visitar la exposición

La muestra permanecerá abierta en la sede de Afundación de A Coruña hasta el 9 de enero de 2027, con los siguientes horarios:

De lunes a viernes: de 17:30 a 20:30 horas.

Sábados y festivos: de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

La exposición forma parte, además, del programa solidario "Cultura por alimentos", que Afundación desarrolla junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

A través de esta iniciativa, los visitantes pueden colaborar mediante la donación de alimentos no perecederos en los puntos de recogida habilitados en las sedes de la entidad. Los productos se destinan a los bancos de alimentos gallegos.