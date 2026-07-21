Un viaje al Santiago de la Edad Media: así es la exposición inmersiva con la que retroceder 800 años

Viajar al Santiago de la Edad Media es posible. La exposición Compostella Expeditio, presentada este martes en la Sede de Afundación (rúa do Vilar, 19), permite al público realizar un recorrido inmersivo por la Compostela medieval desde este mismo 21 de julio hasta el 9 de septiembre.

El recorrido inmersivo de 20 minutos permite desplazarse por calles y plazas que recrean las de la ciudad en la Edad Media. Con la ayuda de tecnología de realidad virtual, cada persona podrá decidir por dónde camina e incluso si subirse al andamio en el que se están completando las obras del Pórtico de la Gloria, por ejemplo.

Una forma única de observar la Praza do Obradoiro de la época o interactuar con las propias esculturas que conforman el conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria creado por el Maestro Mateo.

La experiencia fue presentada esta mañana en rueda de prensa por la coordinadora de la Sede Afundación de Santiago, Ana Salgado, y por Carlos Seijo, el director de la empresa compostelana Maxina, que produce esta innovadora experiencia inmersiva distribuida por Empiriens.

La firma santiaguesa fue finalista en la última edición de los prestigiosos XR Awards internacionales, que reconocen la innovación y la excelencia en el desarrollo de proyectos con tecnologías inmersivas.

El recorrido

El viaje inmersivo de Compostella Expeditio se realiza a bordo de una "máquina del tiempo" que transportará a las personas hasta la Edad Media y las dejará en la misma calle en la que están: la que acoge la Sede de Afundación, la rúa do Vilar, pero no la actual sino la de hace 800 años.

Una vez en la Edad Media, cada visitante podrá decidir por dónde caminar, qué hacer. Y en su ruta podrá interactuar con objetos, con hasta 50 personajes o, por ejemplo, participar en la vida social del mercado de la Quintana en el que puestos de comerciantes comparten espacios con antiguas sepulturas.

Un momento de la experiencia inmersiva 'Compostella Expeditio'. Afundación

Las viviendas, las calles o la arquitectura religiosa en las que podrán situarse los participantes en Compostella Expeditio fueron concebidas como recreaciones inspiradas en la realidad del Santiago de Compostela de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, que interpretan artísticamente los datos históricos.

El equipo de Maxina, que trabajó con documentación y estudios de la arquitectura de la época para recrear los espacios, priorizó en cada detalle la importancia de incrementar el sentido de presencia de la persona usuaria. Y las personas visitantes, además de estar en cada lugar, podrán interactuar con objetos, o con herramientas en algunos de ellos, tanto de forma individual como simultánea en grupos reducidos.

Un proyecto sin precedentes

"Tras un año dedicado a la investigación histórica, el equipo dedicó cuatro años a la producción para levantar digitalmente, con todo detalle, una recreación de lo que sería la Compostela de finales del siglo XII y principios del XIII en un proyecto sin precedentes en Galicia que permite viajar a la ciudad medieval y recorrer sus calles en primera persona", explicó el director de Maxina, Carlos Seijo.

Maxina, la empresa que produce Compostella Expeditio con el apoyo de Afundación, es la firma responsable de exitosos proyectos anteriores como Orixes o Hábitats y de las experiencias virtuales proporcionadas en los proyectos de Afundación Nuestro Planeta o LA PALMA. Volcán y vida.

Afundación y Maxina acercan ahora a Santiago un tipo de experiencias de última generación, las expediciones Free Roam, que gozan de gran acogida en salas especializadas de grandes urbes y facilitan la realización de expediciones virtualizadas de carácter compartido, donde varias personas disfrutan al mismo tiempo de experiencias históricas como el hundimiento del Titanic o el antiguo Egipto.