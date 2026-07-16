El Bosco y Bruegel llegan a A Coruña en una exposición gratuita de la Fundación Barrié

A partir del 23 de octubre, A Coruña acogerá una exposición de El Bosco y de Bruegel. Será en la Fundación Barrié, donde tendrá lugar una muestra titulada El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos y que se extenderá hasta el 24 de enero del 2027. La entrada será gratuita.

La exposición está dedicada a la obra de Jheronimus van Aken, o Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), conocido como el Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo (c. 1525- 1569), con piezas cedidas por el Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam (Países Bajos).

En total se podrán ver 85 grabados, aguafuertes y xilografías de la colección del museo, poniendo el foco en el universo visual de estos dos maestros de los siglos XV y XVI.

La muestra estará organizada por autores y temáticas con escenas que muestran simbolismo, humor e ingenio a la par que suponen un reflejo de las técnicas y prácticas del grabado del norte de Europa del siglo XVI, con Amberes como centro de producción y difusión.

Esta supone la primera exposición dedicada a los grabados inspirados en El Bosco y creados por Bruegel y sus contemporáneos y que marcaron el arte neerlandés de los siglos XV y XVI.

Imágenes de monstruos y demonios

El trabajo de El Bosco abordó temas como imágenes de monstruos y demonios en grabados, que 50 años después de su muerte, a mediados del siglo XVI, suscitaron un nuevo interés

La mayor parte de sus pinturas se encontraban en colecciones privadas, por lo que los editores de Amberes comenzaron a comercializar bajo el nombre del Bosco estampas que recordaban a su obra a través de distintas figuras y escenas.

Años más tarde, Pieter Bruegel imitó su estilo y temática hasta ser conocido como el segundo Bosco.

Más allá de esto, Bruegel llegó a ser un magnífico diseñador de estampas, escogiendo sus temas de manera versátil e innovadora y creando de la mano de grabadores profesionales panoramas imponentes, representaciones alegóricas del dinero y el engaño y escenas de la vida cotidiana con campesinos bulliciosos, alegres patinadores y bufones socarrones.

En la exposición que se podrá ver en A Coruña se recopilan grabados neerlandeses del siglo XVI que cambiaron el foco de atención hacia la gente corriente y lo absurdo del comportamiento humano.

En estos formatos, los dibujos llegaron a un público más amplio del ámbito urbano, integrado por comerciantes, eruditos y artistas de los Países Bajos y otros lugares de más allá de sus fronteras.

Con sus obras, tanto El Bosco como Bruegel crearon un arte visual satírico, moralizante y accesible, ofreciendo un prisma moderno desde el que observar la sociedad.

Dr. Peter van der Coelen, conservador de Grabados y Dibujos del Museo Boijmans Van Beuningen y comisario de la muestra, subraya que "El Bosco y Bruegel inventaron imágenes inéditas y compartieron ideas que traspasaron con creces los límites de sus talleres, y nos invitan a ver el mundo de otra manera".

Pese a ser obras de hace 500 años, los temas que abordan siguen siendo actuales y estos se esconden en pequeños detalles de imágenes que ocultan escenas minúsculas, humorísticas e incluso perturbadoras que, gracias a la imaginación de los artistas, transforman la contemplación en una caza visual del tesoro.

Horarios y programación complementaria

La Fundación Barrié destaca que con esta exposición se da continuidad a muestras anteriores dedicadas a dibujos holandeses y flamencos del Victoria and Albert Museum y las fábulas y sueños de Marc Chagall, uno de los pintores y artistas gráficos más importantes del siglo XX.

Para esta muestra de El Bosco y Bruegel, el horario de apertura será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, todos los días de la semana, incluidos los festivos.

Además, la entidad organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias.

La exposición se completa asimismo con un catálogo ilustrado.