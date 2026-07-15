A Coruña inaugura este viernes en el Ágora una exposición sobre la memoria del Barrio da Zoca

A Coruña inaugurará este viernes, 17 de julio, a las 18:00 horas, en el vestíbulo del Centro Ágora, la exposición 'O Barrio da Zoca. Identidad, raíces y memoria de Os Mariñeiros', una muestra dedicada a recuperar y poner en valor la historia social, la identidad y la memoria comunitaria del barrio de Os Mariñeiros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 9 de agosto.

La exposición está promovida por el Concello y ha sido creada con la colaboración de la asociación vecinal O Barrio da Zoca – Os Mariñeiros, de las familias y de las personas vinculadas al barrio. La muestra parte de un amplio trabajo previo de recopilación de fotografías y materiales realizado por el propio vecindario, que también participó en la selección de los contenidos y en la construcción del relato expositivo.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que "la historia de A Coruña también se construye desde sus barrios y desde la memoria de las personas que les dieron vida. Esta exposición nos permite reconocer y transmitir el legado de una comunidad estrechamente vinculada al mar, al trabajo y a la solidaridad vecinal".

El recorrido reconstruye los orígenes de un barrio nacido en la década de 1950 para acoger a familias vinculadas al mar. La muestra recuerda la construcción de las 130 viviendas y la inauguración oficial del conjunto en septiembre de 1957, además de recuperar la vida en torno a la plaza porticada, la escuela, los pequeños comercios y los espacios comunes en los que se tejió una intensa red de convivencia y apoyo mutuo.

Los paneles, fotografías, documentos y objetos expuestos también ponen el foco en el papel esencial de las mujeres, que trabajaban como pescadoras, rederas o vendedoras de pescado y sostenían buena parte de la economía familiar y de la vida comunitaria. El relato se completa con referencias a los oficios del mar, a los naufragios que marcaron la memoria colectiva, a la infancia en las calles, a las fiestas del Carmen y a la organización vecinal y asociativa.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, señaló que "esta exposición es un ejemplo de cómo la participación ciudadana contribuye a conservar y transmitir la historia de los barrios, dando protagonismo a las personas que los construyeron y que mantuvieron viva su identidad a lo largo de las décadas".