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A Coruña inaugura este viernes en el Ágora una exposición sobre la memoria del Barrio da Zoca
La muestra fotográfica reconstruye los orígenes de un barrio nacido en la década de 1950 para acoger a familias dedicadas al mar
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A Coruña inaugurará este viernes, 17 de julio, a las 18:00 horas, en el vestíbulo del Centro Ágora, la exposición 'O Barrio da Zoca. Identidad, raíces y memoria de Os Mariñeiros', una muestra dedicada a recuperar y poner en valor la historia social, la identidad y la memoria comunitaria del barrio de Os Mariñeiros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 9 de agosto.
La exposición está promovida por el Concello y ha sido creada con la colaboración de la asociación vecinal O Barrio da Zoca – Os Mariñeiros, de las familias y de las personas vinculadas al barrio. La muestra parte de un amplio trabajo previo de recopilación de fotografías y materiales realizado por el propio vecindario, que también participó en la selección de los contenidos y en la construcción del relato expositivo.
La alcaldesa, Inés Rey, destacó que "la historia de A Coruña también se construye desde sus barrios y desde la memoria de las personas que les dieron vida. Esta exposición nos permite reconocer y transmitir el legado de una comunidad estrechamente vinculada al mar, al trabajo y a la solidaridad vecinal".
El recorrido reconstruye los orígenes de un barrio nacido en la década de 1950 para acoger a familias vinculadas al mar. La muestra recuerda la construcción de las 130 viviendas y la inauguración oficial del conjunto en septiembre de 1957, además de recuperar la vida en torno a la plaza porticada, la escuela, los pequeños comercios y los espacios comunes en los que se tejió una intensa red de convivencia y apoyo mutuo.
Los paneles, fotografías, documentos y objetos expuestos también ponen el foco en el papel esencial de las mujeres, que trabajaban como pescadoras, rederas o vendedoras de pescado y sostenían buena parte de la economía familiar y de la vida comunitaria. El relato se completa con referencias a los oficios del mar, a los naufragios que marcaron la memoria colectiva, a la infancia en las calles, a las fiestas del Carmen y a la organización vecinal y asociativa.
La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, señaló que "esta exposición es un ejemplo de cómo la participación ciudadana contribuye a conservar y transmitir la historia de los barrios, dando protagonismo a las personas que los construyeron y que mantuvieron viva su identidad a lo largo de las décadas".