De formarse en Milán a exponer en la Fundación MOP de A Coruña: "Es una oportunidad única"

"Es un sueño". Laura, Mara, Natane y AK todavía no se creen lo que están viviendo. Después de pasar cuatro meses en Milán, ahora regresan a Galicia para exponer aquello en el que han volcado toda su esfuerzo y creatividad. Desde la búsqueda de la calma dentro de un mundo caótico hasta la inmersión en universos mitológicos. La personalidad de cada uno de ellos se encuentra reflejada en cada una de las obras.

Este martes, los artistas pudieron ver sus fotografías expuestas en la Fundación Marta Ortega de A Coruña, el mismo espacio en el que hace apenas unas semanas se exhibía la obra de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. Los cuatro jóvenes fueron seleccionados para participar en el programa Future Stories, impulsado y financiado cada año por la Fundación MOP.

Durante cuatro meses disfrutaron de una residencia artística diseñada por la prestigiosa Fondazione Sozzani en Milán, una experiencia que describen como transformadora. "La ciudad de la moda", coinciden al definir una estancia que les sirvió para encontrar la inspiración y desarrollar proyectos en los que han puesto toda su ilusión.

"Es un punto de partida de lo más interesante", comenta Natane Vilas, de Santiago de Compostela. En su caso, la propia ciudad fue la fuente de inspiración. Mientras vivía el caos de una urbe en constante movimiento, su obra trataba de reflejar justo lo contrario: la calma y la tranquilidad. De ahí nace Stillpoint. A sus 21 años, su nombre ya figura en el silo del muelle de Batería junto al de sus compañeros.

Natane Vilas Fundacion MOP

"Es una oportunidad única", reconoce Mara Vecoña, de Ourense. Con 32 años es la mayor del grupo y sus obras están profundamente ligadas a la infancia y la memoria. "En la residencia contábamos con objetos sobre los que trabajar y yo elegí la silla", explica sobre This is not a chair. La artista transforma así un objeto cotidiano en un elemento onírico y personal que la conecta con sus recuerdos de niñez.

Mara Vecoña Fundacion MOP

En esa misma línea de reinterpretar referencias personales trabaja también AK, de A Coruña. El artista, de 20 años, se inspiró en el universo Pokémon, uno de sus videojuegos favoritos durante la infancia. "Reinterpreto el mito de Shamouri, que representa el conflicto entre los dioses del fuego, el trueno y el hielo frente al elegido", explica sobre Father Dance, una obra que transita desde el caos hasta la calma.

AK Fundacion MOP

La cuarta propuesta es Second Skin, de Laura Parajuá, de Lugo. Sus retratos exploran el instante en el que un detalle deja de ser ajeno y pasa a formar parte de quien observa. Una fusión entre lo tangible y lo vivo, donde las formas dejan de ser externas para integrarse en la identidad propia y dar lugar a esa "segunda piel" que habitamos. A sus 23 años, Laura espera seguir vinculada al mundo creativo dentro de una década.

Laura Parajuá Fundacion MOP

Future Stories busca impulsar y dar visibilidad a las futuras promesas del arte fotográfico. "Es una oportunidad única", coinciden los cuatro artistas.

La muestra podrá visitarse en el silo del muelle de Batería, junto a la biblioteca, desde este miércoles 13 de mayo hasta el próximo 3 de junio. El horario será de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y los fines de semana de 11:00 a 21:00 horas.