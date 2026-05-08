Óscar Cabana presenta en A Coruña "Casá", su nuevo proyecto junto a Miguel Sánchez

Óscar Cabana y Miguel Sánchez, durante la presentación de "Casá" en el espacio Vavava Haus de A Coruña Quincemil

El artista coruñés Óscar Cabana presentó este viernes en A Coruña Casá, un nuevo proyecto artístico junto a Miguel Sánchez con el que ambos buscan crear una identidad artística propia. El nombre de Casá surge de la unión de los apellidos de ambos artistas: Cabana y Sánchez.

La exposición puede visitarse en el espacio Vavava Haus, situado en la travesía Zapatería, en plena Ciudad Vieja, y permanecerá abierta únicamente del 8 al 14 de mayo, en un formato efímero con el que los creadores buscan alejarse de las exposiciones tradicionales de larga duración.

Dos series y una nueva identidad artística

La muestra reúne 27 piezas divididas en dos series: la orgánica y la geométrica. Aunque ambos continuarán desarrollando sus carreras por separado, el objetivo es que Casá funcione como una identidad propia dentro del panorama artístico.

"Queremos que la firma sea independiente a nuestras carreras. Yo voy a seguir con mi carrera de pintor y él con su carrera vinculada a la investigación", señaló.

Las obras mezclan elementos característicos de ambos creadores. "Si coges mi esencia como pintor y la mezclas con la esencia de Miguel, este es el resultado", resumió.

Cabana explicó que su universo artístico está muy ligado a las texturas y al uso de colores como el blanco, negro y rojo, mientras que Sánchez aporta la investigación con materiales. "Estas obras tienen materiales muy texturosos y mantienen mis colores", apuntó.

Serie orgánica y serie geométrica

La muestra se divide en dos líneas diferenciadas. Por un lado, la serie orgánica, donde el material fluye de forma más libre y menos controlada. Por otro, la geométrica, en la que las formas están más marcadas y estructuradas.

"La gran diferencia es que en la serie orgánica dejamos que el material fluya e intentamos controlarlo lo menos posible. En la geométrica marcamos una geometría y tratamos de controlar más el resultado", explicó.

Todas las piezas están a la venta, aunque los artistas ya tienen claro que conservarán una de ellas. "Hay una que es especial, que es como el padre de todas porque fue la primera que hicimos", confesó Cabana.

Visita guiada este domingo

Además de la exposición, los autores celebrarán este domingo 10 de mayo una visita guiada con sesión vermú entre las 13:00 y las 15:00 horas.

Durante el encuentro explicarán el origen del proyecto, compartirán anécdotas sobre cómo nació la colaboración y analizarán algunas de las obras junto a los asistentes.