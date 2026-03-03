La obra del artista Héctor Francesch llega a Oleiros (A Coruña) en una muestra gratuita

El Espacio Peculiar situado en Perillo acoge desde el pasado sábado y hasta el 11 de abril la exposición Ikigai del artista Héctor Francesch y comisariada por Pilar Romero. La muestra se puede visitar en horario de mañana, de 09:30 a 14:30 horas, de lunes a sábado, con entrada gratuita.

En esta nueva exposición, el artista parte del concepto japonés con el que da nombre a la recopilación de sus obras y que se refiere a "aquello que da sentido a la vida". De esta forma, Francesch se adentra en el impulso vital por el que las personas caminan hacia su felicidad y en el esfuerzo diario y la motivación. En la muestra que se puede visitar en Perillo hay una pieza inédita que transforma el formato pictórico en mural e instalación, manteniendo las características de un estilo marcado por lo gráfico.

El coruñés ha adaptado la exposición a la propia sala, integrada en el mercado municipal de Perillo, después de haber expuesto en salas de Madrid, Barcelona, Berlín, Lisboa, Nueva York o Adelaide.

Para realizarla, Francesch partió de una empatía con el pequeño comercio. El propio artista y diseñador explica que "todos facemos con dúas mans o traballo dunha ducia delas; pero tamén desfrutamos da satisfacción de traballar para un mesmo".

Durante la inauguración, que tuvo lugar el pasado sábado y a la que acudieron unas 70 personas, el propio artista presentó la instalación junto a la comisaria y directora del espacio, Pilar Romero.