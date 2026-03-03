A Coruña homenajea a Os Náufragos Teatro en su 25 aniversario

Exposición de Os Náufragos Teatro en la Casa Casares. Concello de A Coruña

Este 2026, Os Náufragos Teatro cumplen 25 años. Para celebrarlo, A Coruña conmemora su trayectoria con una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga, que se inauguró este martes. La exposición hace una retrospectiva al trabajo de esta formación liderada por Gustavo del Río.

En estas dos décadas y media, Os Náufragos Teatro han reivindicado el papel del teatro social como herramienta de cambio, apostando por voces creadoras de Galicia y mostrando sobre las tablas su compromiso con la diversidad en las artes escénicas.

En la exposición, que se puede visitar de manera gratuita, se pueden observar una serie de fotografías, piezas audiovisuales y elementos escénicos relacionados con sus producciones y proyectos como Silenciados, Hugo o Riazor Ostia.

Entre los protagonistas de sus obras están víctimas de acoso escolar, de la discriminación, de la LGTBIQ+fobia o del machismo.

Fuera de su programa, la compañía lidera iniciativas como el Proxecto VINTE de recuperación de la memoria del territorio habitado por Picasso, el festival Corufest de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual o la pieza Pura, vinculada a la ciudad a través de sus espacios y memorias.

La retrospectiva del grupo busca en su aniversario reconstruir las voces de todas las identidades silenciadas.