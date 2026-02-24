El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago expone una selección de libros de viaje Cedida

Desde esta semana, la Catedral de Santiago acoge la exposición Otras historias, otros mundos. Libros de viajes de la Biblioteca Capitular, en la que se expone una amplia selección de libros con mapas, planos e ilustraciones de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Se trata de una interesante muestra de mapas y planos de África, América del Sur, Rusia y China, así como destacados libros de viajes del continente europeo (Italia, Francia, Grecia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y España), con mapas e ilustraciones.

Escritos en diferentes idiomas (latín, francés, inglés, español e italiano), ocho de ellos se encuentran digitalizados por lo que se pueden consultar en un dispositivo electrónico, mediante el escaneo de un código QR.

La exposición se puede visitar en la propia Biblioteca Capitular, accesible con cualquier modalidad de visita del Museo Catedral de Santiago.