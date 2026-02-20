A Coruña estrena ‘Auga e Soño’, la nueva gran exposición de Antón Patiño en Palexco

A Coruña suma una nueva cita importante a su calendario artístico con ‘Auga e Soño’, la exposición de gran formato en la que Antón Patiño, uno de los nombres clave de la pintura gallega contemporánea, transforma la Sala Municipal de Exposicións de Palexco en un territorio de signos, manchas y rostros que funcionan como un vocabulario propio.

La Sala Municipal de Exposicións de Palexco acoge desde este jueves ‘Auga e Soño’, la nueva muestra individual de Antón Patiño (Monforte, 1957), una de las figuras más relevantes del arte gallego contemporáneo. La propuesta reúne una selección de obras recientes, realizadas sobre todo en los dos últimos años y pensadas específicamente para el espacio de Palexco.

Son piezas de gran formato en las que Patiño despliega su característico universo visual: signos, huellas, rostros y grafías que actúan casi como un alfabeto personal. El artista, vinculado a la Xeración Atlántica y con una larga trayectoria como pintor, poeta y ensayista, trabaja aquí con una pintura muy física y gestual, en la que la materia, la mancha y el ritmo se convierten en protagonistas. La muestra permite asomarse a esa “geometría líquida” con la que el autor busca nombrar e interpretar la realidad a través del color y el trazo.

Comisariada por Rosario Sarmiento, ‘Auga e Soño’ se sitúa en la línea de una abstracción que dialoga con fragmentos de lo real y propone un recorrido que explora límites, espacios y esencialidades. Es una oportunidad para ver de cerca la evolución reciente de Patiño y entender por qué se le considera una figura clave en la renovación de la pintura en Galicia desde finales del siglo XX hasta hoy.

‘Auga e Soño’ puede visitarse en el horario habitual de la Sala Municipal de Exposicións de Palexco hasta finales de la primavera, con entrada libre. La cita se suma a la agenda cultural de la ciudad y refuerza el peso de A Coruña como uno de los focos centrales de la creación plástica en Galicia.