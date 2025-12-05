Un pintor coruñés expondrá una docena de obras en Art Miami / CONTEXT 2025
Fernando Prieto exhibirá 12 piezas hiperrealistas invitado por la galería Latin Art Core
El coruñés Fernando Prieto expondrá 12 de sus obras en la próxima edición de Art Miami / CONTEXT. El pintor estará invitado por la galería Latin Art Core en el One Herald Plaza hasta el 7 de diciembre.
En pleno centro de Miami, Prieto exhibirá una docena de piezas hiperrealistas que abordan temáticas "íntimas y evocadoras que buscan conectar emocionalmente con el espectador", tal y como explica.
Este año, más de 1.200 galerías internacionales y miles de artistas, coleccionistas, comisarios, periodistas y amantes del arte se citarán en Art Miami / CONTEXT. Prieto, que ya expuso en el American Museum of the Cuban Diaspora en Miami, será uno de los pocos españoles que participen en esta edición, algo que ve como una "oportunidad estratégica" para aumentar su visibilidad y establecer nuevas relaciones.
La cita tiene lugar además al mismo tiempo que otras ferias como el Art Basel Miami Beach, que reúne a más de 280 galerías de unos 40 países. En ediciones anteriores llegó a sumar cerca de 80.000 visitantes, convirtiendo a la ciudad estadounidense en uno de los puntos de encuentro del arte contemporáneo.