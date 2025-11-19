Marta Ortega presenta en A Coruña la exposición de Annie Leibovitz a las autoridades

La Fundación MOP ya está calentando motores para la apertura al público, prevista para este sábado, de la exposición Wonderland con fotografías de Annie Leibovitz. Los actos relativos a la inauguración han dado comienzo este mismo miércoles, con una visita de autoridades que ha tenido lugar esta mañana en el muelle de Batería. Invitados por Marta Ortega, por aquí han pasado el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, entre otros.

Representantes de administraciones como el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; o la delegada de la Xunta, Belén do Campo; así como el director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, han asistido al evento.

Los portavoces municipales del PP y del BNG, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, también han visitado la muestra. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no ha podido acudir porque viaja a Nueva York para presentar Coruña Marítima. Sí ha estado el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, así como el director del Puerto de A Coruña, Juan Diego Pérez Freire.

Marta Ortega ha estado acompañada por su marido, Carlos Torretta, y tampoco ha querido perderse este evento el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Con este acto, arranca una semana de eventos que continuará esta misma tarde con una visita privada con nombres del mundo de la cultura y de la moda. En anteriores ocasiones, han viajado hasta A Coruña figuras de la talla de Naomi Campbell, Pierpaolo Piccioli o Rossy de Palma.

'Wonderland', la primera exposición dedicada a una mujer en la Fundación MOP

La nueva muestra organizada por la Fundación MOP es la sexta que tiene lugar aquí y la primera dedicada a una mujer, Annie Leibovitz, una de las fotógrafas actuales de mayor relevancia. La estadounidense es, además, la primera homenajeada que acude personalmente a la inauguración. Estará asimismo este jueves firmando libros en el Centro MOP ubicado en el silo.

En la instalación, bajo el título Wonderland, se recogerá de manera inédita en España una selección de imágenes del universo fotográfico de Leibovitz, desde sus inicios con los Rolling Stones, con retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Mick Jagger o Keith Richards, hasta sus trabajos en el arte, el cine, el deporte, la política y, por supuesto, la moda.

Annie Leibovitz ha visitado este miércoles la exposición de Marta Ortega en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Entre otros, Leibovitz ha retratado a John Lennon y Yoko Ono, la reina Isabel II, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y su mujer, Olena Zelenska, Penélope Cruz, Susan Sontag, o más recientemente a los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Nacida en Connecticut, fue la primera mujer en exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C. Ahora, a sus 76 años y tras unos 50 de trayectoria, Leibovitz acumula reconocimientos como Fotógrafa del Año de la Asociación de Editores de Revistas, un Clio Award por su campaña para American Express, el título de Leyenda Viviente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (2000) y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013.

Llegada de autoridades a la exposición de la Fundación Marta Ortega. Enrique Romanos Tardío

En la exposición de A Coruña, el público podrá hacer un recorrido por su carrera, comenzando con una instalación inmersiva sobre su trabajo con los Rolling Stones. A continuación, la muestra se estructura en dos secciones tituladas Early Years y Stream of Consciousness que exploran la fotografía desde su mirada con un estilo propio y reflejando su propia voz narrativa.

Una última parte replica el título de la exposición, Wonderland, y en ella se reúnen un centenar de impresiones, algunas de ellas nunca expuestas hasta ahora, además de instalaciones de vídeo centradas en su trabajo en el sector de la moda.

Las fotografías de Leibovitz se podrán ver en A Coruña desde este sábado, 22 de noviembre, y hasta el 1 de mayo del 2026.