A Coruña acoge la exposición "Seica na Coruña" de Xesús Carballido en el Quiosco Alfonso Concello de A Coruña

El Quiosco Alfonso inauguró este miércoles la exposición Seica na Coruña, del artista Xesús Carballido, en un acto presidido por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

La exposición reúne un centenar de obras, en su mayoría collages, técnica que caracteriza al autor, aunque también incluye ensamblajes y objetos diversos.

En ellas se aprecia su particular gusto por integrar elementos cotidianos como tipos de imprenta, hierro forjado, conchas o etiquetas comerciales, materiales que Carballido transforma en nuevas composiciones artísticas llenas de vida y simbolismo.

El artista trabaja con un lenguaje visual profundamente personal, recuperando objetos que ya no tienen utilidad y dotándolos de un nuevo significado emocional y estético.

En palabras del propio autor, su proceso creativo parte de un hallazgo fortuito, una pieza, un libro, un objeto encontrado, y evoluciona de forma orgánica hacia otros mundos que la propia obra le va sugiriendo.

"Seica na Coruña" es una selección de su trayectoria artística y vital, un recorrido por décadas de creación y experimentación donde cada pieza refleja una sensibilidad única y un profundo respeto por la memoria de los objetos.