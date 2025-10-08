A Coruña acoge la exposición "Seica na Coruña" de Xesús Carballido en el Quiosco Alfonso
La muestra, formada por un centenar de piezas del artista gallego, podrá visitarse hasta el 8 de diciembre
El Quiosco Alfonso inauguró este miércoles la exposición Seica na Coruña, del artista Xesús Carballido, en un acto presidido por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.
La exposición reúne un centenar de obras, en su mayoría collages, técnica que caracteriza al autor, aunque también incluye ensamblajes y objetos diversos.
En ellas se aprecia su particular gusto por integrar elementos cotidianos como tipos de imprenta, hierro forjado, conchas o etiquetas comerciales, materiales que Carballido transforma en nuevas composiciones artísticas llenas de vida y simbolismo.
El artista trabaja con un lenguaje visual profundamente personal, recuperando objetos que ya no tienen utilidad y dotándolos de un nuevo significado emocional y estético.
En palabras del propio autor, su proceso creativo parte de un hallazgo fortuito, una pieza, un libro, un objeto encontrado, y evoluciona de forma orgánica hacia otros mundos que la propia obra le va sugiriendo.
"Seica na Coruña" es una selección de su trayectoria artística y vital, un recorrido por décadas de creación y experimentación donde cada pieza refleja una sensibilidad única y un profundo respeto por la memoria de los objetos.