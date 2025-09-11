La próxima exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña será de Annie Leibovitz

La Fundación Marta Ortega Pérez ha dado a conocer a la nueva protagonista de sus exposiciones en el Muelle de Batería: Annie Leibovitz. Aclamada fotógrafa y retratista cuyas reveladoras imágenes han moldeado la memoria cultural, su obra se podrá visitar del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026 en A Coruña.

Esta nueva exposición, que se inaugurará en noviembre en el espacio de la Fundación en el Muelle de Batería, despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: un espacio plagado de personajes notables e historias extraordinarias por donde, como describe Anna Wintour, "Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña… guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar".

La exposición arranca con sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, y recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política, para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público y que constituye el alma de la muestra.

Wonderland es la sexta gran muestra de fotografía impulsada por la Fundación MOP. En palabras de su presidenta, Marta Ortega Pérez: "Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más".

Asimismo, añade que se siente entusiasmada porque Annie sea la primera mujer en presentar su trabajo dentro de nuestro programa de grandes exposiciones de fotografía en A Coruña: "A lo largo de su carrera, Annie ha sido una extraordinaria representante de las mujeres de todas las edades. En particular, sus imágenes de mujeres mayores son de una dignidad y belleza sin parangón".

La fotógrafa dio sus primeros pasos retratando a músicos por los que sentía una gran admiración. En 1993 se incorporó a la revista Vogue, lo que contribuyó a definir su estética y elevar su narrativa visual. Annie posee la inusual destreza de poder contar una gran historia en un solo fotograma, con ese aplomo narrativo de quien ha nacido para contar historias.

"Sus imágenes, poco a poco, nos van desvelando sus secretos y nos permiten descubrir nuevas facetas cada vez que las miramos. Y, cuando puso el ojo en la moda, su habilidad narrativa sumada a su dominio del color, la forma y el tono, le permitieron crear algunas de las fotografías de moda más perfectas de nuestro tiempo", añade Marta Ortega.

¿Cómo será la exposición?

Wonderland consta de cuatro secciones diferenciadas que nunca antes se habían presentado juntas en una única muestra. La exposición arranca con una instalación inmersiva del trabajo de Annie Leibovitz con los Rolling Stones. En 1975, Mick Jagger le pidió a Annie que fuera la fotógrafa de la gira de la banda. Los dos meses que duró el encargo fueron una experiencia intensa, en la que Annie tuvo ocasión de disparar cientos de carretes.

A continuación, las secciones Early Years y Stream of Consciousness muestran la evolución de los códigos de la fotógrafa en sus diferentes estilos y plasman su proceso de creación y su voz narrativa. Ambas secciones presentan conocidos retratos de escritores, intérpretes y artistas visuales emblemáticos, junto con imágenes de paisajes, interiores y objetos.

La última sección, que da título a la exposición, Wonderland, presenta más de 100 impresiones (muchas de las cuales nunca antes expuestas) e instalaciones de vídeo sobre su trabajo en el mundo del estilo y la moda. Annie admite sin reparos no haberse considerado nunca una fotógrafa de moda. Y, aun así, sostiene: "Conservé mis fotografías de moda a lo largo de los años porque no estaba segura de dónde encajaban... Entonces comprendí que formaban parte de un todo". Desde sus primeros reportajes para Vogue, que bebían de los cuentos de hadas que leía a sus hijas, Annie ha ido construyendo una formidable obra que incluye algunas de las imágenes de moda más icónicas de todos los tiempos.

La exposición está acompañada por una película y una publicación producidas para la ocasión por la Fundación MOP con entrevistas con personas que han colaborado estrechamente con Annie Leibovitz a lo largo de su carrera, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.