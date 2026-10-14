Las familias del CEIP de Prácticas de A Coruña exigen la reforma integral: "Llevamos dos años con palabras"

Alumnos del CEIP Prácticas de A Coruña esta tarde en la merienda informativa celebrada en la plaza de la Tolerancia Quincemil

La ANPA del CEIP Prácticas de A Coruña ha organizado este miércoles una merienda informativa en la plaza de la Tolerancia para compartir con las familias y vecinos las últimas novedades sobre la reunión mantenida la semana pasada con la empresa encargada de redactar el proyecto de reforma integral del centro, anunciada por la Xunta el pasado 17 de septiembre tras años de reivindicaciones.

La convocatoria llega después de un nuevo desprendimiento de cascotes y de la visita al colegio del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la que se anunció por fin la Xunta una reforma integral del colegio. Sin embargo, las familias insisten en que todavía no hay garantías documentales ni presupuestarias que permitan dar por asegurada su ejecución.

"De momento son noticias que nos trasladó simplemente el departamento técnico de la empresa que está haciendo el proyecto. No hay nada firmado, ni presupuestado, ni hay nada por escrito", explica Cristina Novoa, portavoz de la ANPA.

La representante de las familias señala que la empresa coincide en que el centro necesita una reforma integral y que las actuaciones que llevan años reclamando son necesarias. No obstante, la madre advierte de que el proceso todavía debe superar distintas fases administrativas, como la finalización del proyecto y la posterior licitación de las obras.

Según la información trasladada al ANPA, la previsión es que el proyecto esté terminado a finales de este trimestre, siempre que no surjan imprevistos. A partir de ahí, se abriría el proceso para contratar y ejecutar los trabajos, unos plazos que obligan a las familias a mantener la cautela ante los anuncios realizados por la Xunta.

"Llevamos dos años con palabras, palabras, palabras"

Uno de los principales objetivos de la movilización de este miércoles es garantizar que la reforma disponga de presupuestos. "Lo que necesitamos ahora es que aparezca nuestro colegio recogido en los presupuestos de 2027", subraya Novoa, en referencia a las cuentas autonómicas cuyo inicio de tramitación está previsto para la próxima semana.

En definitiva, la ANPA quiere que los compromisos anunciados por el Gobierno gallego se materialicen en actuaciones y no queden en promesas. "Llevamos dos años con palabras, palabras, palabras", lamenta la portavoz, que reclama hechos después de años denunciando las deficiencias de las instalaciones.

De esta manera, la merienda informativa sirve así tanto para poner al día a las familias sobre las últimas conversaciones con la empresa como para mantener viva la reivindicación ante Educación. "Nuestro centro no puede esperar más. Queremos algo más que promesas", sostienen desde la ANPA en un comunicado emitido ayer, que mantiene la presión para conseguir una reforma integral que garantice unas instalaciones seguras y adecuadas.