ERLAC inaugura sus másteres en A Coruña con 32 alumnos y plazas aún disponibles

El centro universitario de A Coruña da la bienvenida al curso 2026/27 de sus posgrados en Recursos Humanos, Jurisdicción Social y Organización de Eventos y Protocolo

El estadio de ABANCA Riazor ha sido el escenario elegido por ERLAC para inaugurar el curso 2026/27 de sus tres másteres. La casa del Deportivo ha acogido la bienvenida a los 32 estudiantes de las nuevas promociones, en un acto en el que se reivindicaron la formación práctica, el cuidado de las personas y la ética en el ámbito profesional.

El centro universitario coruñés inicia la 15.ª edición del Máster en Recursos Humanos y People Analytics, la 11.ª del Máster Práctico en Jurisdicción Social y la 4.ª del Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, este último organizado conjuntamente con la Escuela Internacional de Protocolo (EIP). Los programas todavía cuentan con plazas para las últimas matrículas.

El decano de ERLAC, Jesús Vázquez Forno, abrió el encuentro expresando su “orgullo” por celebrar la bienvenida en el estadio blanquiazul y agradeciendo la colaboración del club. Su intervención, con referencias a algunos de los momentos históricos del Dépor, dio paso a la charla inaugural de Javier Nistal, jefe de Recursos Humanos del Área Sanitaria de A Coruña y Cee y docente del máster de esta especialidad.

Bajo el título Cultura, talento y personas, Nistal defendió la necesidad de formar “liderazgos éticos” y advirtió de que “el talento sin ética es un riesgo”. También animó a desterrar la “hipocresía corporativa” y recordó que “detrás de cada persona hay una vida humana y una familia”.

Para el ponente, una vez conseguida la presencia de los departamentos de Recursos Humanos en los comités de dirección, su siguiente responsabilidad es convertirse “en la conciencia de la empresa”.

El decano de ERLAC, Jesús Vázquez Forno, se dirige a los asistentes en el espacio del Club Riazor Cedida

Tres másteres con un enfoque práctico

La presentación de las titulaciones puso el foco en el profesorado y en la aplicación de los conocimientos al trabajo diario. Gonzalo Castañeira, director del Máster en Recursos Humanos y People Analytics, abordó los retos que plantea la inteligencia artificial y defendió que “hace falta gente buena que se meta a pelear con los temas difíciles”. Entre las preguntas que lanzó al alumnado estuvo qué significa cuidar a las personas y situarlas en el centro de las organizaciones.

Por parte del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, entidad colaboradora del Máster Práctico en Jurisdicción Social, intervinieron Celestino Vieites y Teresa López. Ambos destacaron el nivel del profesorado y las posibilidades de una formación que incluye experiencias prácticas en juzgados reales y conocimiento de la jurisprudencia. El título está dirigido por Felipe Martínez Ramonde y Raquel Naveiro.

La coordinadora del Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, Pilar Muíños, avanzó que el curso incluirá visitas a instituciones y clases sobre el terreno. También subrayó la trayectoria de la EIP y resumió la función de esta disciplina con una idea: “El protocolo está para hacer brillar a los demás desde la sombra”.

Entre los asistentes se encontraban las responsables de Protocolo de la Diputación de A Coruña y del Real Club Deportivo, así como Rafael Vidal, presidente de honor de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia.

El cierre corrió a cargo de Benito Couceiro, vicedecano y docente de ERLAC, responsable de Recursos Humanos de ABANCA y consejero del Deportivo, que ejerció de anfitrión en la bienvenida al alumnado. A través de él, el centro entregó al club un recuerdo con motivo de su 120 aniversario.

Las personas interesadas en las últimas plazas pueden consultar la información en la web de ERLAC, llamar al 981 248 080 o escribir a posgrados@erlac.es. La página del centro mantiene abierto el plazo de matrícula de los tres másteres.